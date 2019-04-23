موعد مباراة النصر و الزوراء في دوري أبطال آسيا و القنوات الناقلة

يحتضن ملعب كربلاء الدولي في العراق يوم الثلاثاء 23 أبريل مباراة قوية و مثيرة ستجمع بين الزوراء و النصر السعودي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري ابطال اسيا.

يحتل فريق النصر المرتبة الأخيرة في المجموعة الثالثة بثلاث نقاط من فوز واحد و خسارتين، في حين يحتل الزوراء المركز الثاني بأربع نقاط، مما يجعل هذه المباراة فاصلة للفريق السعودي فلا بديل له عن الفوز إذا أراد الحفاظ على حظوظه للتأهل إلى الدور المقبل.

ستعرف هذه المباراة غياب الدولي المغربي نور الدين امرابط عن صفوف العالمي بعد الإصابة التي تعرض لها أمام الرائد في إحدى مباريات الدوري السعودي، بالمقابل لن يغيب أي لاعب آخر في صفوف الفريقين معا.

على المستوى المحلي، يتصدر النصر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي) بعد فوزه على الفتح في الجولة 28 بخماسية نظيفة، ليصل إلى النقطة 64 بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثاني الهلال الذي يملك مباراة ناقصة.

تدريب الزوراء استعدادا لمباراة النصر

يدخل فريق الزوراء العراقي لهذه المباراة بمعنويات مرتفعة بعد النتائج الإيجابية التي حققها في هذه البطولة، خصوصا الفوز الساحق على الوصل الإماراتي بخمسة أهداف دون رد، ومن المتوقع أن تعرف هذه المباراة حضور جماهيري غفير كما عودتنا دائما الجماهير العراقية.

موعد مباراة الزوراء و النصر :

ستبدأ مباراة النصر و الزوراء مباشر اليوم الثلاثاء الموافق ل 21 أبريل 2019 ابتداءا من الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية، الثالثة بتوقيت جرينتش، الخامسة بتوقيت مصر و الرابعة بتوقيت كل من المغرب تونس و الجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الزوراء مباشر:

تنقل مباراة الزوراء ضد النصر مباشرة على قنوات بي إن سبورتس الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري ابطال اسيا في شمال إفريقيا والشرق الأوسط بتعليق المعلق الجزائري حفيظ الدراجي، وعبر اليوتيوب على قناة الاتحاد الاسيوي لكرة القدم في السعودية فقط بتعليق المعلق فهد العتيبي.

← إقرأ أيضاً: