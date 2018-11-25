نتيجة مباراة الأهلى والاتحاد فى الدورى السعودى فى الشوط الاول

موعد مباراة الأهلى والاتحاد فى الدوري السعودي ننشره لكم اليوم، لكل جماهير الكرة السعودية التى تريد أن تتابع المباراة بين فريقين من أفضل فرق الدوري السعودي للمحترفين، وأكثرهم جماهيرية، حيث يحتل فريق الاهلى السعودي المركز الثالث برصيد 19 نقطة، في ترتيب جدول الدوري السعودي، بينما يمر فريق الاتحاد هذا بكبوة كبيرة، وبالرغم من تغيير الجهاز الفنى، إلا أنه مازال يقدم عروض غير مقنعة، ولم يجمع من 9 مباريات لعبها فى الدورى سوى نقطتين، وينتظر الجمهور أن يشاهد مباراه ممتعة بين الفريقين، يسعى منهما لحصد الثلاث نقاط.

موعد مباراة الأهلى والاتحاد فى الدورى السعودى

مباراة النصر والحزم سوف تبدأ اليوم الأحد 25 نوفمبر، على ملعب الجوهرة، فى تمام الساعة السابعة وأربعون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة والعراق وقطر والكويت والبحرين واليمن، السادسة والاربعون دقيقة بتوقيت القاهرة وفلسطين والسودان ولبنان والاردن.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النصر والحزم فى الدورى السعودى

مباراة النصر والحزم في الدوري السعودي للمحترفين سوف يتم اذاعتها مجانا، على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات KSA Sports السعودي، وسوف يتم نقل المباراة من خلال قناة KSA Sports HD1، ويمكن معرفة تردد قناة KSA SPORTS الرياضية السعودية الناقلة لمباريات الدورى السعودى.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات الدوري السعودي

ويمكن أيضا مشاهدة المباراة بين الأهلى والاتحاد على قناة Dawri Plus 1 HD.

الاتحاد متقدم بهدف فى الشوط الاول

النتيجة حتى الان 1/1