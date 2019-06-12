موعد مباراة المغرب وغامبيا اليوم الاربعاء 12-6-2019 و القنوات الناقلة للمباراة

نحن اليوم على موعد مباراة بين المغرب وغامبيا ، في لقاء ودي بين الفريقين ضمن مباريات ضمن إستعدادات نهائيات بطولة أمم إفريقيا، المقرر إقامتها الشهر الجاري، وتقام المباراة على ملعب مراكش بالمغرب، ونقدم لكم متابعى موقع نجوم مصرية مواعيد بث المباراة اليوم والقنوات الناقلة للمباراة، ويأمل المغرب في تحقيق الفوز بهذه المباراة وأستعادة الثقة، وذلك بعد خسارته أمام منتخب الأرجنتين بعد أن فاز الارجنتين على المغرب بهدفين مقابل لا شىء .

مباراة المغرب ضد غامبيا اليوم

المباراة بين : المغرب وغامبيا .

البطولة : مباراة ودية إستعدادا لبطولة الأمم الأفريقية .

المباراة ستقام على : ملعب مراكش بالمغرب.

القنوات الناقلة للمباراة : المغربية الرياضية .

موعد مباراة المغرب أمام غامبيا

سيتم بث المباراة فى تمام الساعة 4:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

سيتم بث المباراة فى تمام الساعة 6:30 مساءاً بتوقيت مصر .

سيتم بث المباراة فى تمام الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.

سيتم بث المباراة فى تمام الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

سيتم بث المباراة فى تمام الساعة 5:30 مساءاً بتوقيت المغرب .

سيتم بث المباراة فى تمام الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت العراق .

سيتم بث المباراة فى تمام الساعة 5:30 مساءاً بتوقيت تونس .

سيتم بث المباراة فى تمام الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت البحرين.

سيتم بث المباراة فى تمام الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت اليمن .

سيتم بث المباراة فى تمام الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت قطر.

سيتم بث المباراة فى تمام الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت الكويت .

سيتم بث المباراة فى تمام الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

سيتم بث المباراة فى تمام الساعة 5:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .

سيتم بث المباراة فى تمام الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

سيتم بث المباراة فى تمام الساعة 6:30 مساءاً بتوقيت السودان .

سيتم بث المباراة فى تمام الساعة 6:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .

سيتم بث المباراة فى تمام الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت الأردن .

سيتم بث المباراة فى تمام الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

سيتم بث المباراة فى تمام الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

سيتم بث المباراة فى تمام الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

سيتم بث المباراة فى تمام الساعة 4:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا .

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