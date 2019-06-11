موعد مباراة المانيا واستونيا في تصفيات اليورو 2020

نقدم لكم موعد مباراة ألمانيا ضد وإستونيا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020، حيث يواجه منتخب المانيا نظيره منتخب استونيا اليوم الثلاثاء 11/06/2019، وذلك في الجولة الرابعة من تصفيات دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة المانيا واستونيا

يواجه استونيا نظيره المانيا في تصفيات اليورو 2020،علي ملعب “أوبيل أرينا”، في تمام الساعة التاسعه الا ربع “8.45” بتوقيت مصر، وسوف نعرض لكم موعد المباراة لكافة الدول العربية.

المغرب- موريتانيا- جرينيتش GMT 6.45 مساءً تونس- الجزائر 7.45 مساءً مصر- ليبيا- السودان 8.45 مساءً السعودية- فلسطين- سوريا- الاردن- لبنان- اليمن- العراق- قطر- البحرين- الكويت 9.45 مساءً

فاز منتخب المانشافت “ألمانيا” في المباراة الماضية علي منتخب بيلاروسيا “روسيا البيضاء” بهدفين نظيفين، ولذلك فهو مستعد للقاء إستونيا، في المباراة التي تمتلئ بالإثارة والحماس في إطار منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، منذ أيام قليلة خاض منتخب المانيا مباراة ضد منتخب صربيا وانتهت بهدف لكل من الفريقين، وذلك في ظل استبعاد ثلاثي ألمانيا القوي “ماتس هوميلز، جيروم بواتينج، توماس مولر”.

ألمانيا ضد استونيا

مباراة اليوم هي المباراة الثالثه لمنتخب إستونيا، الذي خاض مباراتين، وكانت المباراه الأولي امام منتخب أيرلندا الشمالية، وانتهت بفوز أيرلندا الشمالية بهدفين نظيفين، ويحتل إستونيا المركز الرابع في مجموعته بلا نقاط، ويليه في المركز الأخير منتخب بيلاروسيا بفارق الأهداف، وذلك في مجموعة تضم كلا من هولندا وألمانيا وأيرلندا الشمالية وبيلاروسيا.

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