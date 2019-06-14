موعد مباراة الكاميرون ومالي اليوم الجمعة 14-6-2019 و القنوات الناقلة للمباراة

يلتقي اليوم “منتخب الكاميرون” أمام “منتخب مالي” فى مباراة ودية،اليوم الجمعة 14 يونيو 2019، وذلك ضمن إستعدادات بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي من المقرر أن تقام فى مصر إبتدا من 21 يونيو الجاري وتستمر حتي 19 يوليو المقبل، والتي من المقرر أن يشارك فيها 24 منتخب، يتم تقسيمهم إلى ست مجموعات، ويتواجد “منتخب الكاميرون” في المجموعة السادسة، مع منتخب غانا وغينيا بيساو ومنتخب بنين، ويبدأ أول مباراة له في البطولة يوم 25 يونيو أمام منتخب غينيا بيساو، أما ” منتخب مالي” يقع في المجموعة الخامسة، مع منتخب تونس وموريتانيا وأنجولا، ويبدأ أول مباراة له في البطولة يوم 24 يونيو أمام منتخب موريتانيا، ونتعرف الآن علي موعد المباراة، والقنوات الناقلة لها .

مباراة الكاميرون ضد مالي اليوم

المباراة بين : الكاميرون ومالي .

البطولة : مباراة ودية ضمن إستعدادات بطولة كأس الأمم الأفريقية .

معلق المباراة : نور الدين آيت علي .

المباراة ستقام على : ملعب مالابو .

القنوات الناقلة للمباراة : قناة الكأس 1

موعد مباراة الكاميرون و مالي اليوم

تبدأ المباراة في تمام الساعة : 6:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

تبدأ المباراة في تمام الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت مصر .

تبدأ المباراة في تمام الساعة : 9:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

تبدأ المباراة في تمام الساعة : 7:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

تبدأ المباراة في تمام الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

تبدأ المباراة في تمام الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

تبدأ المباراة في تمام الساعة : 7:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

تبدأ المباراة في تمام الساعة : 9:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

تبدأ المباراة في تمام الساعة : 9:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

تبدأ المباراة في تمام الساعة : 9:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

تبدأ المباراة في تمام الساعة : 9:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

تبدأ المباراة في تمام الساعة : 9:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

تبدأ المباراة في تمام الساعة : 9:00 مساءاً بتوقيت العراق .

تبدأ المباراة في تمام الساعة : 9:00 مساءاً بتوقيت قطر.

تبدأ المباراة في تمام الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت السودان .

تبدأ المباراة في تمام الساعة : 7:00 مساءاً بتوقيت تونس .

تبدأ المباراة في تمام الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

تبدأ المباراة في تمام الساعة : 9:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

تبدأ المباراة في تمام الساعة : 6:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

تبدأ المباراة في تمام الساعة : 9:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

تبدأ المباراة في تمام الساعة : 9:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

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