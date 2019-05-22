موعد مباراة السعودية وفرنسا للشباب يوم 25/5/2019 والقنوات الناقلة لكأس العالم تحت 20 سنة

ننشر موعد مباراة السعودية وفرنسا للشباب المقرر لها يوم السبت 25 مايو 2019 ومباراة الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم للشباب المقامة في دولة بولندا، ونقدم لكم الآن كل أخبار مباراة منتخب السعودية للشباب القادمة وأسماء القنوات الناقلة لها على الهواء مباشرة، يلعب الأخضر تحت 20 سنة في تلك البطولة ضمن المجموعة الخامسة القوية والتي تضم فرنسا وبنما ومالي، ويشارك منتخب السعودية تحت 20 سنة في مونديال الشباب 2019 بوصفه بطل قارة آسيا وبطل الكأس القارية الأخيرة.

مباراة السعودية وفرنسا للشباب تحت 20 سنة تقام على ملعب مدينة جدنيا البولندية، وهو واحد من أجمل الملاعب الأوروبية، هذا وتضم بطولة مونديال الشباب 2019 عدد 6 مجموعات، كل مجموعة بها أربعة منتخبات، يقام بين فرق المجموعة الواحدة دوري من دور واحد، يصعد بنهايته إلى دور الستة عشر أول وثاني كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثالث، إجمالي عدد المنتخبات المشاركة في البطولة هو 24 منتخب شاب من كل قارات وأنحاء العالم والكرة الأرضية.

موعد مباراة السعودية وفرنسا للشباب تحت 20 سنة والقنوات الناقلة لمونديال الشباب

بخصوص قنوات تذيع مباريات كأس العالم للشباب 2019 المقامة ببولندا حيث ستذيع مباريات البطولة على الهواء مباشرة قناة bein sports HD7، وقناة bein sports HD8، والتي ستقدم تغطية شاملة للبطولة مع أفضل الاستوديوهات التحليلية، موعد مباراة السعودية وفرنسا للشباب سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 8 مساء بتوقيت دبي.

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