موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية

تنتظر الجماهير المصرية والعربية لمشاهدة كافة الاحداث الرياضية فى كأس بطولة الكونفدرالية والتى يتم الوصول الى الدور قبل النهائي والتي يلاقي فيها الفائز في الدور النهائي، وبمشاركة المارد الأبيض نادي الزمالك فى دور النصف نهائي، وذلك عقب التغلب على كافة الصعب خلال التصفيات الماضية ،ومع مواصلة سلسلة الانتصارات استطاع المارد الابيض نادى الزمالك بالفوز فى لقاء الذهاب والذي جمع بين الفريقين بالقاهرة بملعب استاد برج العرب بالاسكندرية بهدف نظيف دون رد،

موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي

ويتابع عدد كبير من الجماهير المصرية اللقاء المرتقب والمنتظر الذي يجمع فريق نادى الزمالك أمام نظيره النجم الساحلي التونسي فى اللقاء الذي جمعهما بملعب الأوليمبي بسوسة والذى يجمع اللقاء مساء الاحد الموافق 5 مايو 2019، والذي يون مواجهة شرسة وقوية بين الفريق على خطف بطاقة التأهل إلى النهائي ويسعى الفريقين فى تجاوز المباراة من خلال خطف الفوز والثلاث نقاط لكي يتم تأهيله،

موعد مباراة الزمالك ضد النجم الساحلي والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القنوات الناقلة النجم الساحلي – الزمالك الملعب الأولمبي بسوسة الأحد 5 مايو 2019،

30 شعبان 1440،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ندالا ناجامبو beIN SPORTS HD 1

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