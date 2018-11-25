“متابعة” موعد مباراة الزمالك والجونة اليوم 26-11-2018 والقنوات الناقلة مع تردداتها

سوف نتابع معكم من خلال ذلك المقال موعد مشاهدة مباراة الزمالك والجونة في الدوري المصري ، القنوات المجانية الناقلة للمباراة مع تردداتها تعمل بشكل صحيح بدون تشويش ، حيث يتقابل فريق القلعة البيضاء تحت قيادة المدرب السويسري كريستيان جروس، فى مواجهة فريق الجونة من قبل المدرب هشام زكريا، ذلك ضمن مباريات الجولة 16 لمباريات الدوري الممتاز 19-2019 اليوم الاثنين الموافق 26 نوفمبر من الشهر الجاري.

حيث يدخل الفريق الأبيض فى تلك المباراة في الترتيب الأول لجدول مركز منافسات الدوري برصيد 29 نقطة، بينما يحل فريق الجونة في المركز 12 برصيد 16 نقطة.

استمر نادي الزمالك سلسلة انتصاراته بعد أن حقق انتصارآ كبيرآ على نادي الداخلية بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد ، في الجولة 15 من بطولة الدوري، هذا في المباراة التي جمعت بينهم يوم الخميس الماضى على ملعب بتروسبورت فى القاهرة، حيث استطاع الفريق الأبيض فى تلك المواجهة فى تجقيق الفوز والاحتفاظ بالصداراة برصيد 29 نقطة، بفارق 6 نقاط عن بيرميدز صاحب الترتيب الثاني.

التشكيل المتوقع للزمالك

محمود جنش

بهاء مجدي – محمود علاء – محمد عبد السلام – حمدي النقاز

طارق حامد – فرجاني ساسي

محمود كهربا – يوسف أوباما – إبراهيم حسن

كابونجو كاسونجو

سيفتقد نادى الزمالك فى تلك المباراة المدافع محمد عبد الغني بسبب ايقافه، بعدما تعرض للطرد في مباراة الإنتاج الحربي السابقة، التى ستبعده عن 3 مباريات في الدوري وهم مباراة الزمالك مع الداخلية، الجونة، المصري، كما سيتواصل عدم حضور محمود حمدي بسبب الإصابة، سوف يكون جميع العناصر المتبقية متوفرة مع المدرب كريستيان جروس.

التشكيل المتوقع للجونة

هيثم محمد

خالد صبحي – لؤي وائل – أحمد سعيد أوكا – أحمد علي

جاتوش بانوم – مصطفى جابر

إسلام رشدي – أحمد مجدي – محمد عبد الجواد

محمد ناجي جدو

لن يفتقد نادي الجونة أي لاعب من فريقة نتيجة للإصابة أو الإيقاف، سوف تكون كل الاختيارات متوفرة أمام المدرب هشام زكريا لإختيار التشكيل الأفضل لخوض تلك المباراة.

موعد مباراة الزمالك والجونة اليوم

موعد اللقاء فى تمام الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت السعودية ، الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت مصر .

القنوات الناقلة للمباراة

قناة أون سبورت ON Sport 1 على النايل سات على التردد 10853 ، قناة النيل رياضة Nile Sport على التردد 11842 .

وسوف نتابع معكم من خلال المقال التالى عبر موقعنا نجوم مصرية آخر مستجدات المباراة فكونوا معنا.