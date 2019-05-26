موعد مباراة “الزمالك المصري Vs نهضة البركان المغربي” في نهائي كأس الكونفيدرالية و تردد القنوات الناقلة.

يلتقي اليوم نادي الزمالك المصري مع نهضة البركان المغربي ضمن مباريات كأس الكونفيدرالية،ويكون هذا اللقاء هو النهائي بين الفارس الأبيض و نهضة البركان المغربي و التي سيتم فيها حسم من يستحق الفوز بنهائي بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وسيتم إقامة اللقاء بين الزمالك و نهضة البركان علي أرض مصر بمحافظة الأسكندرية علي أستاد برج العرب،وقد تم طرح التذاكر للمباراة و التي تم بيعها بالكامل،ومن المتوقع أن يمتلئ اليوم أستاد برج العرب بالجماهير المصريين و المغاربة.

ويحتاج نادي الزمالك إلي الفوز بهدفين ليستحق الكأس و التتويج بالبطولة الإفريقية،وبالنسبة لنادي نهضة البركان المغربي يحتاج إلي التعادل أو خسارة هدف واحد فقط حتي يعود إلي بلدة المغرب و معه كأس الكونفيدرالية.

موعد مباراة نادي الزمالك و نهضة البركان اليوم:

وستقام مباراة الزمالك و نهضة البركان اليوم 26/5/2019 في الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة بمصر،9:00 مساء بتوقيت دولة المغرب،11:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة بالسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك المصري و نهضة البركان المغربي:

و القنوات الناقلة لمباراة نهائي كأس الكونفيدرالية بين الزمالك و نهضة البركان (bINe sport HD 1 )

وقناة تايم سبورت الجديدة،قناة nile sport،و القناة الثانية و التي تعرض علي الهوائي الأرضي.

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