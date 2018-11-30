موعد مباراة الرجاء وفيتا كلوب إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب الشهداء بمدينة كينشاسا بجمهورية الكونغو مباراة إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية 2018 بين الرجاء الرياضي وفيتا كلوب الكنغولي في مباراة هي الأهم لكلا الفريقين هذا الموسم، والتي ستعلن عن الفريق الفائز بلقب بطولة كأس الكونفيدرالية هذا الموسم.

فيتا كلوب الكونغولي يحتاج إلى الفوز بأربعة أهداف نظيفة على الأرض من أجل التتويج بلقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية، الفريق الكونغولي الذي تمكن من الفوز على هذا الملعب في الدور الماضي على المصري البورسعيدي يحتاج لتكرار نتيجة مباراة الدور الماضي حين فاز على المصري البورسعيدي برباعية من أجل الفوز بلقب البطولة الأفريقية.

على الجانب الآخر فإن فريق الرجاء الرياضي المغربي بقيادة مديره الفني الإسباني خوان جاريدو يدخل هذه المباراة بأريحية كبيرة، الفريق المغربي استطاع أن يفوز بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة الذهاب التي جمعت بينهما على ملعب محمد الخامس بالمغرب، ويعد فريق الرجاء المغربي هو الأقرب لحصد لقب الكونفيدرالية الأفريقية هذا الموسم، خاصة في حال أنه لم يتلقى الخسارة بأربعة أهداف نظيفية.

موعد مباراة الرجاء وفيتا كلوب

وقد حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موعد إقامة مباراة إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية مساء يوم الأحد القادم، حيث ستنطلق صافرة أحداث اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الرجاء وفيتا كلوب

وسيتم إذاعة مباراة فيتا كلوب والرجاء الرياضي المغربي في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية مساء يوم الأحد من خلال شاشة قناة bein SPORTS HD1 بصوت المعلق جواد بده، والذي سيعلق على أحداث المباراة على الهواء مباشرة.