موعد مباراة الرجاء البيضاوي ضد فيتا كلوب اياب نهائي كأس الكونفدرالية توقيت اللقاء والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

يرتقب عدد كبير من محبى وعشاق الساحرة المستديرة كرة القدم العربية والأفريقية خلال الفترة الحالية عدد من البطولات و المنافسات الشرسة والتي توافق عدد من البطولات، فيستمر كل الفرق فى التجهيز والاستعداد لدوري ناري، وفى نفس السياق يستعد فريق الرجاء المغربى بكافة أوراقه الرابحة لملاقاة نظيره فريق فيتا كلوب الكونغولى وذلك لمباراة إياب نهائى كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث اسعد فريق الرجاء المغربى البيضاوي كافة جماهيره عقب انتهاء مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بثلاثية نظيفة

الرجاء البيضاوي ضد فيتا كلوب نهائي كأس الكونفدرالية

واعتاد متابعينا ومتابعى موقع نجوم مصرية على متابعة النشرة الرياضية لمتابعة كافة المباريات القادمة سواء على الناحية المحلية والعربية والافريقية، حيث تستعد كافة الاجواء الرياضية بمتابعة الفائز بالمباراة القادمة تحديد من يحصل على اللقب،

مباراة الرجاء البيضاوى القادمة

اسعد فريق الرجاء البيضاوي المغربي جماهيره خلال اللقاء الأخير مع فيتا كلوب والذي حجز لنفسه مكانا مؤقتا بلقب البطولة بعد أن سجل لاعبيه ثلاثية نظيفة حيث استطاع سفيان رحيم تسجيل أول أهداف اللقاء ، ويؤكد الهدف في الدقيقة 60 ليؤكد نجاح فريقه، ولم يستمر الأمر على ذلك وحسب، ولكن مع بداية الدقيقة 66 استطاع اللاعب محمود بنحليب تأكيد الثلاثية بكرة رائعة تسكن فى الشباك.

موعد وبطاقة مباراة الرجاء ضد فيتا كلوب القادمة

ومع انتهاء المباراة الأولى وانتظار الجميع موعد المباراة القادمة فى إياب نفس البطولة ، حيث ذكر عدد من المصادر أن الاتحاد الافريقى حدد يوم الأحد القادم الموافق 2 ديسمبر 2018، لتكون مباراة الاياب حيث يستضيف استاد ملعب الشهداء بالكونغو اللقاء القادم وذلك فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وفى تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة وفلسطين وفى تمام الساعة السابعة مساء بالتوقيت العالمي جرينتش.