موعد مباراة الدربي السعودي بين العميد والعالمي في نصف نهائي كأس الملك/ القنوات الناقلة وتشكيل الفريقين المتوقع

متابعينا الأحباء يسعدنا أن نقدم لكم تغطية خاصة ومميزة عبر موقعنا “نجوم مصرية”، عن لقاء الدربي السعودي بين الكبيرين الإتحاد والنصر، في نصف نهائي كأس الملك علي إستاد الجوهرة المشعة في مدينة الملك فهد بجدة، وينطلق اللقاء في تمام الساعة 7.25 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة 6.25 بتوقيت القاهرة وتنقل المباراة علي قناة KSA SPORT HD1.

يطلق المراقبون علي اللقاء لقاء الثأر للنصر، بعد هزيمتة من الإتحاد في الدوري السعودي بنتيجة 3/2، ويدخل العميد اللقاء وهو حامل اللقب النسخة الماضية، ويسعي للوصول للنهائي لملاقاة التعاون والإحتفاظ باللقب.

مشوار العميد في البطولة

بدأ الأتحاد المشوار باللقاء الجبيل بدور 64 وفاز 3/1، وفي دور 32 فاز علي فريق الوشم 2/1، ثم حقق الفوز بدور 16 علي فريق التقدم 3/0، وفي دور ربع النهائي فاز علي الباطن 4/3، وخلال مشواره في البطولة حتى الأن سجل الفريق 12 هدف ودخل مرماه 5 أهداف.

مشوار فريق العالمي بالبطولة

بدأ العالمي أمام فريق الجندل بدور 64 وفاز علية 6/0، وفي دور 32 فاز علي الأنصار 5/0، وفي دور 16 فاز علي الفيحاء 6/0، وفي الدور الربع النهائي فاز علي الجبيل 4/0، وبذلك يكون سجل الفريق 21 هدف ولم يدخل مرماه أي هدف.

فئات وأسعار التذاكر للمباراة

الفئة السعر موحدة أفراد 30 ريال موحدة عوائل 30 ريال المنصة الفضية 500 ريال المنصة الذهبية 700 ريال

موعد المباراة والقناة الناقلة وملعب المباراة

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة الإتحاد*النصر الجوهرة المشعة 7.25 بتوقيت مكة 6.25 بتوقيت القاهرة ksa sport 1

تشكيل الفريقين المتوقع

تشكيل النصر

حراسة المرمى(تراد جونز)

خط الدفاع (عبد الله العبيد،عبد الله مادو،مايكون بيريرا،سلطان الغانم)

خط الوسط(حمد المنصور،بيتروس،أحمد موسي،جوليانو فيكتور،عبد الرحمن الدوسري)

خط الهجوم(عبد الرازق حمد الله)

تشكيل الإتحاد

حراسة المرمي(عساف القرني)

خط الدفاع(منصور الحربي،زياد الصحفي،ماثيوجورمان،سعود عبدالحميد)

خط الوسط(خالد السميري،عصام المولد،عبدالرحمن الغامدي،كارلوس فيانويفا،فهد المولد)

خط الهجوم(ناصر الشمراني)

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