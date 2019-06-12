موعد مباراة الترجي التونسي و اتحاد بن قردان اليوم الاربعاء 12-6-2019 و القنوات الناقلة للمباراة

يلتقي اليوم الترجي التونسي مع نظيره اتحاد بن قردان التونسي اليوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2019، ضمن مباريات الأسبوع الخامس والعشرون لبطولة الرابطة التونسية لكرة القدم، حيث تقام المباراة على ملعب السابع من مارس بتونس، ونقدم لكم موعد بث المباراة والقنوات الناقلة، ويأمل الترجي التونسي بالفوز فى هذه المباراة ليفوز بلقب الدوري لهذا العام، أما اتحاد بن قردان فستكون هذه المباراة صعبة لانه يحتل المركز الخامس فى ترتيب الدوري بعدد نقاط 35 نقطة، ويسعي الى تحقيق الفوز فى هذه المباراة من أجل الصعود بمركزه والتأهل للكونفدرالية فى العام المقبل .

مباراة الترجي التونسي ضد اتحاد بن قردان

المباراة بين : الترجي التونسي واتحاد بن قردان .

البطولة : الاسبوع الخامس والعشرون ضمن بطولة الرابطة التونسية لكرة القدم .

المباراة ستقام على : ملعب السابع من مارس بتونس العاصمة.

القنوات الناقلة للمباراة : الوطنية 1 .

موعد مباراة الترجي التونسي اليوم واتحاد بن قردان

سيتم بث المباراة فى تمام الساعة 2:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

سيتم بث المباراة فى تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت مصر .

سيتم بث المباراة فى تمام الساعة 6:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

سيتم بث المباراة فى تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت العراق .

سيتم بث المباراة فى تمام الساعة 3:00 مساءاً بتوقيت تونس .

سيتم بث المباراة فى تمام الساعة 3:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

سيتم بث المباراة فى تمام الساعة 3:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

سيتم بث المباراة فى تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت قطر.

سيتم بث المباراة فى تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

سيتم بث المباراة فى تمام الساعة 6:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

سيتم بث المباراة فى تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

سيتم بث المباراة فى تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

سيتم بث المباراة فى تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

سيتم بث المباراة فى تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

سيتم بث المباراة فى تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

سيتم بث المباراة فى تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت السودان .

سيتم بث المباراة فى تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

سيتم بث المباراة فى تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

سيتم بث المباراة فى تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

سيتم بث المباراة فى تمام الساعة 2:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

سيتم بث المباراة فى تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

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