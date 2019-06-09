موعد مباراة البرتغال وهولندا اليوم الأحد في نهائي دوري الأمم الأوروربية

نقدم لكم موعد مباراة البرتغال وهولندا بعدما صعدا من الدور نصف النهائي، حيث يواجه منتخب البرتغال مع منتخب هولندا اليوم الأحد، الموافق 09/06 بنهائي دوري الأمم الأوروبية، وذلك في ملعب “الدراجاو” بمدينة بورتو بالبرتغال.

موعد مباراة البرتغال وهولندا

سوف يلتقي منتخب البرتغال بمنتخب هولندا اليوم في نهائي دوري الأمم الأوروبية، وذلك في تمام الساعة التاسعة الا ربع مساءً (8.45)، وذلك علي ملعب “أفونسكو أنريكي”، حيث يسعي كل من المنتخبين بقوة لتحقيق اللقب القاري.

وصعد منتخب البرتغال في المباراة السابقة ضد منتخب سويسرا عند فوزة بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الدور نصف النهائي، وصعد أيضاً منتحب هولندا في مباراته السابقة ضد انجلترا عند فوزة بنفس النتيجة 3-1 وذلك بعد اللجوء الي الوقت الاضافي.

وتذكر أن البرتغال توج بطلاً لدوري الأمم الأوروبية التي اقيمت بفرنسا منذ ثلاث سنوات في عام 2016 عندما تغلب علي منتخب فرنسا، ويسعي منتخب البرتغال لتحقيق اللقب القاري مرة اخرين، ولذلك فإن الإثارة والمتعه سيكونان عنوان مباراة اليوم.

واليوم منتخب البرتغال يمتلك عاملي الأرض والجمهور، ويمتلك أيضاً كرستيانو رونالدو الذي تألق في المباراة الأخيرة ضد سويسرا بتسجيل ثلاثة أهداف، ولذلك يمتلك البرتغال الأفضلية بالفوز في مباراة اليوم ضد هولندا.

غيابات البرتغال ضد هولندا

يذكر أن مدافع منتخب البرتغال “بيبي” لا يستطيع المشاركة في مباراة اليوم ضد هولندا; وذلك بسبب كسر في كتفة، بمباراة نصف النهائي، وسوف يدفع المدرب فرناندو سانتوس بالثنائى روبن دياس وجوزيه فونتى فى قلب الدفاع.

مباراة هولندا ضد البرتغال

يسعي اللاعب كرستيانو رونالدو بتحقيق لقبه الثاني “يورو 2016” مع منتخب البرتغال، بعدما حقق اللقب الأولي في عام 2016، عندما تغلب منتخب البرتغال علي منتخب فرنسا، ويسعي الدون بقوة لتأكيد تفوقه علي الأرجنتيني ليونيل ميسي، كما أنه يأمل في الفوز بجائزة الكرة الذهبية التي تقدم كل عام من مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية.

ويسعي أيضاً منتخب هولندا بقوة للفوز بالبطوله القارية اليوم بقيادة مدافعة المميز “فيرجيل فان ديك”، حيث تأخر منتخب هولندا في السنوات الأخيرة بعدما فشل للتأهل بكأس أوروبا 2016 وكأس العالم 2018.

وتذكر أن المنتخب الهولندي قدم أداء رائع في مباراة بطولة الأمم الأوروبية، بعدما تصدر مجموعته التي كان بها منتخبا المانيا وفرنسا، قبل أن يتغلب علي انجلترا في المباراة الأخيرة.

← إقرأ أيضاً: