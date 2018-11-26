موعد مباراة الاهلى و المقاولون العرب ….والقنوات الناقلة له

بعد غياب استمر حوالى شهرين متتاليين يعود “الشياطين الحمر” مرة أخري للملعب أمام مقالون العرب بعد خسارته علي يد النادي السكندرى في أخر مباراة له بالدوري وهذا ما جعله يحتل المركز الأخير برصيد11 نقطة . فهل سيعوض خسارته عند مواجهه المقاولون العرب الذي سيقام غدا الثلاثاء بالرغم من استبعاد العديد من أبطالة؟! .

وهذا ما وضحه مدير الكرة” سيد عبد الحفيظ ” بان هناك العديد من التحديات التي تواجه الأهلي الفترة الحالية ، فالمقاولون العرب من الفرق الممتازة والقوية ،كما يحتل المقاولون العرب المركز التاسع برصيد17 نقطة بينما الأهلي يحتل المركز الأخير برصيد11 نقطة ،بينما يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 29 نقطة ،وهذا ما يجعل مهمة الأهلي ليست سهلة لكى يصل مرة أخري للمركز الأول .

وسوف يتم بث المباراة التي سوف تجري بين الأهلي و المقاولون العرب الساعة 7 بتوقيت القاهرة ،والساعة 8 بتوقيت السعودية ،والذي سوف يقام علي ملعب استاد السلام الدولي بالقاهرة ،وسوف يذاع علي قناة “النيل الرياضية” و” on sport HD”

وتم أعلان بان حارس المرمى الشناوي لن يحضر المباراة بسبب أصابته التي وضحها دكتور الفريق ،حيث تم أصابة العضلة الضامة وبهذا يحتاج الشناوى إلى راحة لمدة 3 أسابيع ، ولذلك سوف يحتل شريف أكرامي مكان الشناوى ،كما سيغيب أيضا عن المباراة عمرو السولية و على معلول واحمد فتحي وجون يور اجايي .

وقد ينضم اليهم أيضا وائل ازارو حيث وضح دكتور الفريق ” إن ازارو سوف يخضع للفحص للمرة الأخيرة وهذا سوف يحدد استطاعته لخوض المباراة أمام المقاولون العرب أم لا “.