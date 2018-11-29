موعد مباراة الاهلى و بترجيت فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة لها

عاد النادي الأهلي من جديد، لخوض مباريات الدوري العام المصري لكرة القدم، بعد انتهاء مشواره الأفريقي، وحصوله على المركز الثاني في دوري أبطال أفريقيا 2019، أثر هزيمته أماما فريق الترجى التونسى في النهائي، ولعب الأهلى بعدها مع الوصل الاماراتى وتلقى جمهوره صدمة أخرى بخروجه من البطولة العربية، وتم اقالة الجهاز الفنى الفرنسي باتريس كارتيرون، وتم تعيين المدرب محمد يوسف ليكون مسؤول عن الفريق حتى يتم تعيين جهاز جديد، سيتقابل الأهلي مع يوم السبت 1 ديسمبر مع بتروجيت، فى إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع من الدوري العام المصري. ويأمل فريق الأهلي في مصالحة جمهوره، والعودة مرة أخرى للانتصارات، خاصة أن الأهلي هو أكثر فريق في مصر فاز ببطولة الدوري المصري لكرة القدم.

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت فى الدورى المصرى

سوف يلتقى فريق الأهلي و بتروجيت يوم السبت 1 ديسمبر، في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت الامارات وسلطنة عمان، السادسة بتوقيت تونس والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى و بتروجيت

ستقوم قناة أون سبورت الرياضية، وقناة النيل للرياضة بنقل مباراة الأهلى وبتروجيت على الهواء مباشرة.

ﺗﺮﺩﺩ أﻭﻥ ﺳﺒﻮﺭﺕ ON Sport ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ 2018..الناقلة لمباريات الدورى المصرى

جدير بالذكر أن النادى الأهلى فى المركز الأخير فى جدول الدورى المصرى، برصيد 11 نقطة، حيث لعب الأهلى سبع مباريات فقط فى الدورى حتى الآن، ويتبقى له 8 مباريات مؤجلة،

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