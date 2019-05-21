موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي القادمة مؤجلات الجولة 18 توقيت اللقاء والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة لعشاق كرة القدم المصري خلال الفترة الحالية استمرار الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي الحالي واستكمال لكافة اللقاءات المؤجلة للفرق لانهاية الدوري قبل بدء فاعليات امم افريقيا والتى تستضيفها مصر على ضفاف النيل، و استكمالا لمشوار الدوري المصري حيث اللقاء المؤجل من الجول الثامنة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز والذي تجمع بين كلا” من النادي الأهلي وضيفه الاسماعيلي فى لقاء حاسم للمارد الأحمر على لقب الدوري بعد تعثر ومواصلة واستعادة الصدارة من جديد.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

وأعتاد متابعينا ومتابعى اخبار النادي الاهلي على مواصل ومتابعة اخر اخبار اللقاءات القادمة له، حيث يحل النادي الأهلي ضيفا” ثقيلا” على نادي الإسماعيلي وذلك فى اللقاء المؤجل لهم ، ليفتح استاد ملعب برج العرب بالإسكندرية فى الموعد المحدد يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2019، وذلك فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وفى تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة وفلسطين وفي تمام الساعة الثامنة مساء بالتوقيت العالمي جرينتش.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويستعد المارد الأحمر من خلال التدريبات والمعسكر المغلق تحت القيادة الفنية للمدير الفني الحالي لا سارتى على وضع التشكيل الأمثل ووضع الخطوط العريضة لاستمرار فوز الأحمر والتتويج فى النهاية بلقب الموسم، ويدخل النادى الاهلى اللقاء القادم وهو يحتل صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 73 نقطة وذلك حقوقهم من 31 لقاء بفارق نادى الزمالك الوصيف بصورة مؤقته لانشغاله بالكونفدرالية

موعد وبطاقة مباراة الاهلى والاسماعيلى القادمة المناسبة: مؤجلات الجولة الـ18 من عمر الدوري المصري

الفريقين: الاهلي V.S الإسماعيلي

موعد اللقاء: 22 مايو 2019 الاربعاء

القنوات الناقلة: تذاع مباريات الدوري على قناتي أون سبورت، والنيل سبورت.

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