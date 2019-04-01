موعد مباراة الاهلى والاتحاد السكندري القادمة توقيت اللقاء والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة عشاق كرة القدم المصرية استكمال مباريات الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي الحالى 2019 واستمرار منافسات المارد الأحمر عن الفترة القادمة واستكمالا” لمنافسة نادى الزمالك على لقب الدوري المصري، وخلال الفترة القادمة يسعى المدير الفني الحالي للقلعة الحمراء على استعادة نغمة الانتصارات عقب التعادل السلبى الأخير بينه وبين نادى الزمالك خلال القمة 117 وحصول الفريقين على نقطة ليتم استكمال المنافسة خلال اللقاءات القادمة

موعد مباراة الاهلى والاتحاد السكندري

وأعتاد متابعينا ومتابعى موقع نجوم مصرية على متابعة اهم واخر اخبار النادى الاهلى واللقاءات القادمة حيث تنطلق فعاليات المنافسات للجولة السابعة والعشرين من الدوري الممتاز للمواجهة المرتقبة بين النادى الاهلى ونادى الاتحاد السكندري، يفتح استاد برج أبوابه يوم الثلاثاء الموافق 2 ابريل الموافق 26 رجب 1440

توقيت مباراة الاهلى والاتحاد

ويدخل النادى الاهلى اللقاء ضيفا” ثقيلا” على نادى الاتحاد السكندري فى تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة وفى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة وفلسطين وفي تمام الساعة السادسة مساء بالتوقيت العالمي جرينتش، ليسعى الى تقليص الفارق بينه وبين أقرب منافس له نادى الزمالك الذي يعتلي القمة

موعد مباراة الاهلى القادمة

ويدخل النادي الأهلي اللقاء القادم وهو يحتل المركز الثاني ضمن جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 52 نقطة بفارق نقطتين فقط عن صاحب الصدارة الفارس الأبيض ،والذي يرغب بقوة فى اقتناص الثلاث نقاط ليظل على القمة فترة مؤقتة وحتى مباراة نادى الزمالك القادمة