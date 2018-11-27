موعد مباراة الاهلى ضد المقاولون القادمة توقيت اللقاء والتشكيل الموقع والجهاز الجديد

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة عشاق كرة القدم المصرية، العودة من جديد الى منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي الحالي ومع عودة كافة الأطراف الآن للمنافسة على اللقب المحلى على الدوري المصري فى نسخته الحالية، ليعود فريق النادى الأهلى بعد مشوار كبير بدوري أبطال إفريقيا وأيضا بعد خروجه من كأس زايد للأندية الرياضية، ويتم التركيز من جديد على الدوري المصري وكأس مصر، حيث تشهد القلعة الحمراء حالة من التقلبات الداخلية عقب النتائج الغير مرضية الأخيرة، ويسعى ويعود من جديد أبناء النادى الاهلى الى مصالحة الجماهيرية مرة أخرى بالتركيز الجيد خلال المباريات القادمة

موعد مباراة الاهلى ضد المقاولون

واعتاد متابعينا ومتابعى موقع نجوم مصرية بمتابعة النشرة الرياضية لمواصلة معرفة كافة المباريات وتوقيت اللقاءات وجدول ترتيب الدوري المصري وكافة النتائج والاهداف، وتزامنا مع عودة المارد الأحمر الى السباق مرة أخرى، حيث يلعب النادي الأهلي ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر أمام خصم عنيد وقوي نادى المقاولون العرب

حيث يفتح أستاد السلام بالقاهرة كافة أبوابه لاستقبال جماهير القلعة الحمراء وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق 27 نوفمبر 2018 ، وذلك فى تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة وفى تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة وفلسطين وفى تمام الساعة الخامسة مساء بالتوقيت العالمي جرينتش.

موعد مباراة الاهلى القادمة

ومع عودة النادى الاهلى من جديد للمنافسات المحلية، حيث يبحث الجميع عن كافة مباريات النادى الاهلى القادمة خصوصا أن هناك العديد من المباريات المؤجلة بسبب مشاركة النادى الاهلى بالبطولة العربية وأيضا خلال فترة مسيرته بدوري أبطال إفريقيا والذي حقق فيه المركز الثاني بعد خسارته من الترجى التونسى، وبعد أن ودع البطولة العربية فى إياب دور السادس عشر من البطولة العربية

جدول مباريات النادي الأهلي بالدوري الممتاز 2018/2019 كاملا” موعد المباريات والقنوات الناقلة ملف شامل

وعلى الجانب الآخر يدخل نادى المقاولون العرب اللقاء القادم وهو يرغب فى تحقيق نتيجة ايجابية بعد ان سار على الدرب خلال الفترة الماضية وحقق نتائج جيدة حيث يحتل المركز الثامن برصيد 13 نقطة ويسعى فى مزيد من الأداء المميز واستغلال تقلبات النادى الاهلى بالحصول على الثلاث نقاط القادمة .

موعد وبطاقة النادى الاهلى ضد المقاولون العرب

المناسبة: منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي

الفريقين: النادى الاهلى والمقاولون العرب

موعد اللقاء: الثلاثاء الموافق 27 نوفمبر 2017

ملعب اللقاء: استاد ملعب السلام

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى اليوم

وتسعى كافة القنوات الرياضية المتخصصة فى نقل خلال البث الحى المباشر كافة لقاءات الدوري المصري من خلال الراعى الرسمى كما تقدم استوديو تحليلى قبل اللقاء للوقف على كافة النواحى الفنية والجاهزية لكل الفرق والتشكيل المتوقع وأيضا على الكروت الرابحة لكل فرق والدوافع النفسية، ومع مباراة اليوم حيث تلاقى شعبية كبيرة لدى الجميع وخصوصا بعد النتائج الغير مرضية من ابناء النادى الأهلى خلال المنافسات الماضية حيث يرغب الجميع بمشاهدة عودة المارد الأحمر من جديد للاحتفال والنصر، حيث تيم عرض المباراة على القنوات التالية

تردد قناة اون تي في بلس 2018 على القمر الصناعي النايل سات

التشكيل المتوقع لمباراة النادى الاهلى ضد المقاولون

حراسة مرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أيمن أشرف وسعد سمير وساليف كوليبالى وباسم على

خط الوسط: حسام عاشور وهشام محمد

خط الوسط المهاجم: أحمد حمودى وإسلام محارب وليد سليمان

خط الهجوم: مروان محسن

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