موعد مباراة الأهلي وصن داونز في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019 والقنوات الناقلة للمباراة

اليوم نقدم لكم اخر أخبار الرياضة في دوري أبطال أفريقيا لعام 2019 والمباراة المنتظرة بين الفريق المصري فريق الأهلي في مباراة العودة وفريق صن داونز بعد خسارة الأهلي في مباراة الذهاب بفارق 5 أهداف حيث فاز فريق صن داونز 5 مقابل لا شئ للأهلي ويحتاج الأهلي للفوز والصعود إلى الدور النصف نهائي في دوري الأبطال إلي تسديد 6 أهداف في مرمي صن داونز ليكمل مسيرته في البطولة أما إذا سجل الأهلي خمسة أهداف فقط فسيلجأ الفريقين الي ضربات الترجيح لمعرفة من سيتأهل للدور النصف نهائي.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019

تقام مباراة الأهلي ضد فريق صن داونز في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم السبت الموافق 13 أبريل 2019 في استاد برج العرب بالإسكندرية ويتوقع ملئ الاستاد بكاثر من 30 ألف مشجع للفريق الأهلي وهو من المتوقع ان يزيد حماس الأهلي للفوز علي فريق صن داونز وتحقيق النصر والتأهل للدور النصف نهائي في البطولة متمنين من الله سبحانه وتعالي ان يرفع حلم المصريين ويصلهم إلى كأسس دوري الأبطال هذا العام علي يد فريق الأهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز الليلة

يتم بث المباراة علي قناة بي ان سبورت BeIn Sport المملوكة لمجموعة قنوات بي إن الفضائية المالكة لحقوق البث لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2019

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