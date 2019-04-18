موعد مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم في إطار الدوري المصري

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم في الدورى المصري يلتقي النادي الاهلي اليوم بيراميدز في بطولة الدورى العام المصري مباراة القمة التي لها دور كبير جداً في حسم لقب الدورى، تابعونا في موقعنا نجوم مصرية لرصد تفاصيل واحداث اللقاء وموعد مباراة الفريق الأحمر مع نادي الاهرام، وتفاصيل معلقين المباراة والقنوات الناقلة الناقلة لمباراة الاهلي اليوم، تابعونا نرصد أحداث ونتيجة مبلرام الأهلي وبيراميدز اليوم.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم

يلتقي النادي الاهلي نادي بيراميدز اليوم وهو يحتل صدارة الدورى العام المصري وبفارق نقطة وحيدة عن نادي الزمالك المصري الذي يستضيف أيضا اليوم الدراويش في الخامسة مساءً، بينما بيراميدز يفرق عن الاهلي نقطة وحيده في حين أن بيراميدز لعب مبارتين زائدتين، ولكن مباراة اليوم لها دور كبير لبيراميدز قبل الاهلي تابعونا لرصد تشكيل الفريقين عبر موقعنا نجوم مصرية.

توقيت مباراة الأهلي اليوم

تنقل في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة

تنقل في السادسة مساء بتوقيت غرينتش

تنقل في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتذاع المباراة على كل من قناة النيل للرياضه، وقناة أون سبورت اتش دي.

متابعة مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم

تابعونا لرصد احداث المباراة، جدير بالذكر وأن المدير الفني للنادي الاهلي لاسارتي قد أعلن غياب اللاعب رمضان صبحي للإصابة في حين عودة اللاعب جيرالدو واللاعب التونسي على معلول، وينتظر جماهير الكرة المصرية المباراة المرتقبة بين الفريقين.

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