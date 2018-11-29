موعد مباراة الأهلي وبتروجيت القادمة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب ستاد الجيش بالسويس مباراة الأهلي القادمة ضد بتروجيت في مباراة مؤجلة من الأسبوع التاسع من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والتي ستقام مساء يوم السبت الموافق الأول من ديسمبر، في مباراة يسعى فيها النادي الأهلي للفوز من أجل اسعاد جماهيره الغاضبة، والتي بعد خسارته في المباراة الماضية بالدوري، وخروجه من بطولتي دوري الأبطال، وكأس زايد للأندية.

الأهلي بقيادة محمد يوسف والذي قد تولى مهمة الإدارة الفنية للفريق الأحمر كمدير فني مؤقت خلفاً للفرنسي كارتيرون الذي تمت إقالته عقب خروج الأهلي على يد الوصل الإماراتي من البطولة العربية للأندية، ويسعى يوسف لتحقيق أول فوز له بعد أن خسر المباراة الماضية أمام المقاولون العرب بالأسبوع السادس عشر من الدروي المصري الممتاز لكرة القدم.

الأهلي خاض حتى الآن سبع مباريات في الدوري هذا الموسم، وتمكن الأهلي من جمع 11 نقطة في المركز الأخير، إلا أن الأهلي له عدة مباريات مؤجلة قد تجعله في مصاف فرق مقدمة الدوري المصري الممتاز.

على الجانب الآخر فإن فريق بتروجيت يأمل في تحقيق الفوز على النادي الأهلي، واستغلال حالة التعثر التي يمر بها حامل لقب الدوري المصري، الفريق البتروليتعادل هذا الموسم في تسع مباريات، وفاز في اثنتين ليحصد 15 نقطة وضعته في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب أندية الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت

وقد حددت لجنة المسابقات الرئيسية باتحاد كرة القدم المصري برئاسة الحاج عامر حسين موعد مباراة الأهلي ضد بتروجيت في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة بالدوري المصري، وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبتروجيت

هذا وسيتم البث الحي والمباشر للقاء الأهلي أمام بتروجيت مساء يوم السبت من خلال شاشتي: أون سبورت، وقناة نايل سبورت.