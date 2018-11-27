موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب المقبلة في الجولة الـ 16 من الدوري المصري والقنوات الناقله

ميعاد مباراة الأهلي والمقاولون العرب ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري في ضوء الأسبوع الـ 16، ليخرج المدير الفني المؤقت لفريق النادي الأهلي، الكابتن محمد يوسف، ليعلن قائمة الفريق التي تتكون من نحو الـ 20 لاعباً، في مواجهة نادي المقاولون العرب في الأسبوع الـ 16 من مبارايات الدوري المصري الممتاز، والتي يتواجد بها حارسي المرمى، الثنائي على لطفي وشريف إكرامي، وفي خط هجوم فريق الأهلي صلاح محسن، ومروان محسن، وفي ضوء غياب فتحي عن القائمه، يعود لأرض الملعب ليحتل مركز الظهير الأيمن وحيداً، اللاعب باسم علي، بعد طول غياب بسبب ما تعرض له من إصابات متتاليه.

هذة المباراة في إنتظارها محبي وعشاق كرة القدم المصرية، وهذا يرجع لما نشهده من إثارة ومتعة كروية في كافة لقاءات الفريقين، كما أن العديد من محللي كرة القدم المصرية مؤكدين، على أن فائز هذة المباراة بالنتيجة سوف يختطف الضوء من الكافة، ولكن لا نريد أن نكون في عجاله من أمرنا، وننتظر ما سوف تخرج به مباراة الأهلي والمقاولون العرب من نتيجة.

ما هو ميعاد مباراة الأهلي والمقاولون العرب ضمن مباريات الدوري المصري؟ – Egyptian league

جاء موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب المقبلة ليجذب كافة متابعي الكرة المصرية، وهذا يوم الثلاثاء الموافق 27 نوفمبر 2018 على أرض ملعب الإنتاج الحربي، ومن المقرر أن أحداث ذلك اللقاء يبدأ في تمام الساعة الـ 7:00 مساءً بتوقيت مصر، بينما جاء توقيت المباراة في المملكة العربية السعودية ليكون في تمام الساعة الـ 8:00 مساءً، في حين جاء توقيت تلك اللعبة في الإمارات العربية في تمام الساعة الـ 9:00 مساءً.

ما هي قنوات البث الناقلة لـ مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الأسبوع الـ 16 من الدوري المصري؟

ومع اقتراب موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب ، اخذت عمليات البحث تشتعل من جانب جماهير الفريقين للبحث عن كافة القنوات التي سوف تعمل على نقل هذة المباراة بث مباشر على الهواء، وهذا عبر برامج استديو تحليلي خاص بكل قناة فضائية والتي بات لها تأثير قوي على متابعيها،حيث أنه عبر هذة البرامج، نجد المعرفة لدي مشاهديها تكتمل عن جميع أخبار الناديين وفرصة فوز كل فريق منهما، بينما عن هذة القنوات الفضائية فقد أتت على النحو الآتي:

– قناة دي أم سي

– قناة النيل الرياضية، الترددات الجديدة من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

– قناة اون سبورت، الترددات من هنـــا

تفاصيل وأخبار الفريقين قبل مباراة الأهلي والمقاولون العرب بـ الدوري المصري 2018-2019

عقب تحديد موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في إطار جدول مباريات الدوري العام المصري، الصادر من لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم المصري، يجب قبل هذة المباراة نلقي نظرة على كافة أخبار وإحصائيات الفريقين:

أخبار وموقف نادي الأهلي

• خسر فريق الأهلي في مباراته الأخيرة مع فريق الاتحاد السكندري ، ليفقد الـ 3 نقطة كاملة، وجاءت نتيجة المباراة 3-4، حيث لعب فريق الأهلي نحو الـ 6 مباريات، فاز في نحو الـ 3 مباراة، وتعادل في نحو الـ 2 مباراة، وخسر نحو الـ 1 مباراة، أحرز أهداف بالمسابقة حتى الآن نحو الـ 9 هدف، وكان اللاعب محمد شريف نصيب الأسد منهم مسجلاً نحو الـ 2 أهداف، ويحمل النادي في جعبته نحو الـ 11 نقطة، محتلاً بهم الترتيب الـ 18 مؤقتاً من ترتيب فرق الدوري المصري في موسم 2018-2019

أخبار وموقف فريق المقاولون العرب

• نادي المقاولون العرب هو الآخر، يشهد بعد خروجه فائزاً في آخر مباراة له مع فريق الجونة بنتيجة 4-2، ليقتنص الـ 3 نقطة كاملة، حيث لعب فريق المقاولون العرب نحو الـ 13 مباريات، فاز في نحو الـ 5 مباراة، وتعادل في نحو الـ 2 مباراة، خسر نحو الـ 6 مباراة، أحرز أهداف بالمسابقة حتى الآن نحو الـ 17 هدف، وكان اللاعب أحمد علي كامل صاحب أكبر عدد منهم مسجلاً نحو الـ 6 هدف، ويحمل النادي في جعبته نحو الـ 17 نقطة، محتلاً بهم الترتيب الـ 9 مؤقتاً من ترتيب فرق الدوري المصري في موسم 2018-2019.

وهنا يكون القطار قد وصل إلى محطته الأخيرة، وكل ما هو مطلوب منك هو ترك توقعك عن نتيجة مباراة الأهلي والمقاولون العرب في صندوق التعليقات أسفل المقال.