موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الجونة والقنوات الناقلة للمباراة

نخصص هذا المقال فى نجوم مصرية لنقدم لكم تقرير شامل عن موعد مباراة الأهلي القادمة، فالنادى الأهلي هو أكبر نادى حامل للبطولات المحلية والدولية في أفريقيا، وقد تأسس النادى الأهلي فى 24 أبريل 1907م، ونحن ندرك تماماً مدى عشق وحب أغلب الجمهور المصرى للمارد الاحمر، فهم يتابعون أخباره يومياً من خلال موقعنا، ونجد ذلك فى تعليقاتهم وأسئلتهم، وأكثر سؤال يتردد علينا هو متى موعد مباراة الأهلي القادمة، ولذلك خصصنا هذا المقال لنعلمكم عن موعد جميع المباريات التي يخوضها النادي الأهلي سواء كانت فى الدورى المصرى الممتاز، أو أي بطولة افريقية أو عربية، وتبث قناة الأهلي معظم هذه المباريات خاصة التى تكون فى الدورى الممتاز، والان نوضح لكم موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة لها والملعب الذي تٌقام عليه المباراة، فإلى نص المقال.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الجونة

يواجه المارد الأحمر نظيره الجونة ضمن مباريات مسابقة الدورى المصرى الممتاز، ويترقب الكثير من الجماهير المصرية هذا اللقاء، فالنادى الأهلى فى أمس الحاجة إلى الفوز بهذه المباراة والحصول على 3 نقاط حتى يعود للمنافسة على لقب الدورى، ونوضح لكم موعد مباراة الأهلي القادمة وتفاصيلها من ملعب المباراة والقنوات الناقلة لها عبر الجدول التالي:

المباراة التوقيت ملعب المباراة القنوات الناقلة مباراة الأهلى والجونة الأربعاء 5/12 الساعة 7 مساء ملعب الإنتاج الحربي مجموعة قنوات أون سبورت، وقناة “النيل” للرياضة

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