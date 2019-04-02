ننشر لكم موعد مباراة الأهلي القادمة أمام صن داونز دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا 2019، حيث نقدم جدول بمواعيد مباريات الأهلي في الدوريات والمسابقات المختلفة بين دوري الأبطال الأفريقي، والدوري العام المصري، وكذلك البطولة العربية، حيث ينافس النادي الأهلي كعادته علي جميع البطولات التي يشارك بها حيث يعد النادي الأهلي هو أقوي وأكثر الأندية الأفريقية تحقيقاً للبطولات، ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم تقارير شاملة بتوقيت مباريات الأهلي ونتائج وموقف الفريق في البطولات المختلفة التي يشارك فيها.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام صن داونز دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا 2019

نقدم لكم موعد مباراة الأهلي القادمة حيث يخوض النادي الأهلي لقائه القادم أمام نادي صن داونز الجنوب أفريقي في مباراة يسعى النادي الأهلي فيها لتحقيق نتيجة إيجابية تريحه في مباراة العودة، ويقام اللقاء يوم السبت الموافق 06-4-2019 في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، الرابعة عصراً بتوقيت المملكة العربية السعودية و يذاع اللقاء علي قناة بي إن سبورت الرياضية المشفرة وفيما يلي جدول به مواعيد مباريات الأهلي القادمة الرسمية في مختلف البطولات.

جدول بموعد مباريات الأهلي القادمة في البطولات المختلفة

الفريق الموعد التوقيت صن داونز

06-4-2019 15:00 مصر المقاصة

09-4-2019 20:00 صن داونز

13-4-2019 18:00

قائمة الأهلي لهذا الموسم

شريف إكرامي، محمد الشناوي، ربيعة، محمد الجزار، معلول، ياسر إبراهيم، محمد نجيب، سعد سمير، محمد هاني، أحمد فتحي، ميدو جابر، حسام عاشور، نيدفيد، عمرو السولية، مؤمن زكريا، هشام محمد، أحمد حمودي، رمضان صبحي، محمود وحيد، محمد محمود، جاريلدو، وليد سليمان، صالح جمعة، مروان محسن، حسين الشحات، جونيور أجاي، وليد أزارو، كوليبالي، صلاح محسن، عمرو جمال.

صور من تدريبات النادي الأهلي

اَخر أخبار النادي الأهلي

اعتذر النادي الأهلي في بيان له عن لعب مباراة السوبر المصري السعودي وذلك بسبب ارتباطات نادي القرن بالعديد من المباريات في بطولات الدوري، ودوري الأبطال الأفريقي، والبطولة العربية، وقد استاء مسؤولي هيئة الرياضة السعودية من بيان النادي الأهلي خصوصاً وأن الموعد كان قد تم تأجيله من قبل بسبب طلب الأهلي، ومن المتوقع أن يخوض نادي الزمالك المصري المباراة بدلاً من النادي الأهلي.

اَخر أخبار سوق الانتقالات في النادي الأهلي

أشارت صحيفة فرانس فوتبول العالمية أنه يوجد العديد من الفرق الأوروبية تهتم وتتابع لاعب الأهلي شاب ناصر ماهر ، حيث تشير الصحيفة إلي أنه من المنتظر وصول عرض رسمي من نادي فياريال الأسباني للتعاقد مع اللاعب الشاب، كذلك يوجد بعض الاهتمام من نادي أودنيزي الإيطالي للتعاقد مع اللاعب، الجدير بالذكر أن نادي فياريال الإسباني قد عرض على اللاعب في السابق قضاء فترة معايشة مع الفريق في أسبانيا، ولكن مسئولو بتروجيت رفضوا حينها.

، حيث تشير الصحيفة إلي أنه من المنتظر وصول عرض رسمي من نادي فياريال الأسباني للتعاقد مع اللاعب الشاب، كذلك يوجد بعض الاهتمام من نادي أودنيزي الإيطالي للتعاقد مع اللاعب، الجدير بالذكر أن نادي فياريال الإسباني قد عرض على اللاعب في السابق قضاء فترة معايشة مع الفريق في أسبانيا، ولكن مسئولو بتروجيت رفضوا حينها. أنهى مسؤولي التعاقدات بالنادي الأهلي استعارة النجم المصري رمضان صبحي من نادي ساوثهامبتون الإنجليزي وذلك لمدة 6 أشهر يتقاضى النادي خلالها 800 ألف جنيه استرليني، أي ما يعادل 20 مليون جنيه مصري تقريباً، وقد حضر اللاعب إلي مصر سريعاً وانتظم في تدريبات الفريق حتى يكون على أتم استعداد للمشاركة في مباريات الفريق القادمة.

من نادي ساوثهامبتون الإنجليزي وذلك لمدة 6 أشهر يتقاضى النادي خلالها 800 ألف جنيه استرليني، أي ما يعادل 20 مليون جنيه مصري تقريباً، وقد حضر اللاعب إلي مصر سريعاً وانتظم في تدريبات الفريق حتى يكون على أتم استعداد للمشاركة في مباريات الفريق القادمة. أنهى مسؤولي التعاقدات بالنادي الأهلي صفقة انتقال محمد محمود لاعب وادي دجلة السابق والنادي الأهلي الحالي، يبلغ اللاعب من العمر 20 عاماً، كلف اللاعب خزينة النادي الأهلي 16 مليون جنيه + استغناء النادي الأهلي عن اللاعب أحمد رمضان الشهير ببكهام ويلعب محمد محمود كلاعب وسط ملعب، ويجيد اللاعب ضربات الرأس والتسديد من خارج منطقة الجزاء.

يرجي ترك تعليق بتوقعاتكم لنتيجة مباراة الأهلي وصن داونز القادمة.



التشكيل المتوقع لنادى الزمالك أمام سموحة الليلة وصراع على القمة