ننشر لكم موعد مباراة الأهلي القادمة ضد مصر المقاصة والقنوات الناقلة للقاء الدوري المصري العام، حيث نقدم جدول بمواعيد مباريات الأهلي في الدوريات والمسابقات المختلفة بين دوري الأبطال الأفريقي، والدوري العام المصري، وكذلك البطولة العربية، حيث ينافس النادي الأهلي كعادته علي جميع البطولات التي يشارك بها حيث يعد النادي الأهلي هو أقوي وأكثر الأندية الأفريقية تحقيقاً للبطولات، ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم تقارير شاملة بتوقيت مباريات الأهلي ونتائج وموقف الفريق في البطولات المختلفة التي يشارك فيها.
موعد مباراة الأهلي القادمة ضد مصر المقاصة والقنوات الناقلة للقاء الدوري المصري العام
نقدم لكم موعد مباراة الأهلي القادمة حيث يخوض النادي الأهلي لقائه القادم أمام نادي مصر المقاصة في واحدة من مباريات الدوري المصري العام، ويقام اللقاء يوم الأربعاء الموافق 10-4-2019 في تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءاُ بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويذاع اللقاء علي قناة أون سبورت وقناة النيل الرياضية، وفيما يلي جدول به مواعيد مباريات الأهلي القادمة الرسمية في مختلف البطولات.
جدول بموعد مباريات الأهلي القادمة في البطولات المختلفة
الفريق
|الموعد
|التوقيت
|صن داونز
|06-4-2019
|انتهت المباراة بفوز صن داونز بنتيجة 5-0
|مصر المقاصة
|10-4-2019
|20:00
|صن داونز
|13-4-2019
|18:00
قائمة الأهلي لهذا الموسم
شريف إكرامي، محمد الشناوي، ربيعة، محمد الجزار، معلول، ياسر إبراهيم، محمد نجيب، سعد سمير، محمد هاني، أحمد فتحي، ميدو جابر، حسام عاشور، نيدفيد، عمرو السولية، مؤمن زكريا، هشام محمد، أحمد حمودي، رمضان صبحي، محمود وحيد، محمد محمود، جاريلدو، وليد سليمان، صالح جمعة، مروان محسن، حسين الشحات، جونيور أجاي، وليد أزارو، كوليبالي، صلاح محسن، عمرو جمال.
صور من تدريبات النادي الأهلي
اَخر أخبار النادي الأهلي
- اعتذر النادي الأهلي في بيان له عن لعب مباراة السوبر المصري السعودي وذلك بسبب ارتباطات نادي القرن بالعديد من المباريات في بطولات الدوري، ودوري الأبطال الأفريقي، والبطولة العربية، وقد استاء مسؤولي هيئة الرياضة السعودية من بيان النادي الأهلي خصوصاً وأن الموعد كان قد تم تأجيله من قبل بسبب طلب الأهلي، ومن المتوقع أن يخوض نادي الزمالك المصري المباراة بدلاً من النادي الأهلي.
اَخر أخبار سوق الانتقالات في النادي الأهلي
- أشارت صحيفة فرانس فوتبول العالمية أنه يوجد العديد من الفرق الأوروبية تهتم وتتابع لاعب الأهلي شاب ناصر ماهر، حيث تشير الصحيفة إلي أنه من المنتظر وصول عرض رسمي من نادي فياريال الأسباني للتعاقد مع اللاعب الشاب، كذلك يوجد بعض الاهتمام من نادي أودنيزي الإيطالي للتعاقد مع اللاعب، الجدير بالذكر أن نادي فياريال الإسباني قد عرض على اللاعب في السابق قضاء فترة معايشة مع الفريق في أسبانيا، ولكن مسئولو بتروجيت رفضوا حينها.
- أنهى مسؤولي التعاقدات بالنادي الأهلي استعارة النجم المصري رمضان صبحي من نادي ساوثهامبتون الإنجليزي وذلك لمدة 6 أشهر يتقاضى النادي خلالها 800 ألف جنيه استرليني، أي ما يعادل 20 مليون جنيه مصري تقريباً، وقد حضر اللاعب إلي مصر سريعاً وانتظم في تدريبات الفريق حتى يكون على أتم استعداد للمشاركة في مباريات الفريق القادمة.
- أنهى مسؤولي التعاقدات بالنادي الأهلي صفقة انتقال محمد محمود لاعب وادي دجلة السابق والنادي الأهلي الحالي، يبلغ اللاعب من العمر 20 عاماً، كلف اللاعب خزينة النادي الأهلي 16 مليون جنيه + استغناء النادي الأهلي عن اللاعب أحمد رمضان الشهير ببكهام ويلعب محمد محمود كلاعب وسط ملعب، ويجيد اللاعب ضربات الرأس والتسديد من خارج منطقة الجزاء.
يرجي ترك تعليق بتوقعاتكم لنتيجة مباراة الأهلي ومصر المقاصة.
التعليقات
فوز الاهلى ان شاء الله 2-0
إن شاء الله
الاهلي فوق الجميع ان شاء الله هنكسب 2/0
الاهلي دائما فريق المفاجاه وله في الانتصارات الكثير و تاريخه بنحدث عنه واذا كانت قابلتنا بعض الصعوبات فاعلموا ان الصعوبات هي الدافعه لانتصارتنا احنا الاهلي ودائما الاهلي نادي القرن ومن بدايتنا واساسنا احنا نادي التحدي
المطش على اى قناه
الاهلي اجمل شيءفي الكون
الاهلي حياة 💪❤💪
انشاء الله الاهلى هيفوز بثلاثية نظيفة الاول وليد ازارو والثانى وليد سليمان و الثالث على معلول
العب برجولة وموت على الكورة انت الاسطورة انشاء الله الاهلى هيفوز بثلاثية نظيفة الاول وليد ازارو والثانى وليد سليمان و الثالث على معلول
انشاء الله الاهلي هيكسب 3/صفر
تتباخخللا
الاهلي عظيم
لاهلي 3 انشا الله
إحنا مصريين بنشجع الاهلي
ا
لاهلي ألاساس وألباقي شنط وأكياس
الأهلي هيفوز انشالله 1.2 للأهلي والأول لصلاح محسن والثاني وليد سليمان
انشاء الله الاهلي هيفوز 3 0
انشاء الله الأهلي هيفوز 2 واحد والأول لوليد سليمان والثاني صلاح محسن
إنشاء الله الفوز الأهلي
والنتيجة
٢/٠
وليد أزارو
وكولوبالي
إن شاء الله يا ماجد
فوز الاهلي 4 صفر
الاهلي هيكب بإذن الله والنتيجة 2/0
التعادل 1/1
إن شاء الله الأهلي يكسب
إن شاء الله الفوز للأهلي يا ابراهيم
الاهلي هيكسب أن شاءالله كده يعني 15/0 ¡¡¡¡¡¡
اللي هيجب الجون1- محمد الشناوي
AL AHLY KING OF AFRICIA
الاهلى ملك افرقيا افر
اهلاويه وافتخر
ان شاء الله الفوز للاهلى 2/0
بأمر الله
اهلاوى وافتخر
بحبك يا اهلي من بعد اهلي
الاهلى هيفوز 3\1
إن شاء الله يا أمين
ahly
نحن من نملك افريقيا افريقيا يااهلي
الأهلى فوق الجميع يا أبو ربيع
الاهلى عايز عبدالله السعيد
الأهلي بمن حضر يا عبدة
فوز الاهلي 1\0
الاهلى احسن فريق فى افريقا ياراب الاهلى
\
يا جماعه انا اهلاوى صميم بس الشكل العام ما يطمنش وخصوصا بعد ماتش الزمالك الاهلى كان وحش اوى الاهلى لو فضل على كدة وخصوصا فى وجود فكر حسام البدرى العقيم يبقى عليه العوض ولكن انا بتمنى الفوز لللاهلى ياااارب
دروب بسيط خصوصاً إننا في نهاية موسم وعندنا غيابات كتير، إن شاء الله الأمور ترجع لوضعها الطبيعي.
الاهلي فوق الجميع الاهلي وبس
الاهلى يفوز 0/4
انشالله هايكسب 5/0
3\0
3/1 للاهلى
الاهلى يفوذ اليم 3.1
2/1
لاهلي فريق جبار فوق الجميع انشاء هايكسب 5/0
لاهلي ها يكسب 4/0
لاهلي يكسب 4/ 0
3/1للاهلى انشاءالله
ان نشاء الله الفوز للاهلاي بلتوفيق ياابطال
الأهلي حديد
الاهلى فريق حمار
انت حقوووووود
الاهلي عمهم وحابس دمهم 4/0للاهلي ان شاءالله يارب
انا اهلاوى والاهلى هيغلب الوداد 6 مقابل 0
بس يله الاهلي وبس اخوكم محمد من المغرب إنشاء الله الفوز للأهلي
من نيتك
tu7uhoyythumkj,ilujy
نادى القرن الاهلى وبس
الاهلى واحد بس
لاعاوزين الاهلى ولاعاوزين الكاس عاوزين الزمالك تقلع الباس
انت رجل برنس
الاهلي يفوز علي النجم الساحلي6/2
الاهلى فريقى
الاهلي حلو
1/2 للاهلى
الاهلى 3/0
الاهلى معود الجاماهير على الفوز
الاهلى انشا الله هيفوز 2/0
للاءهلوية فقط
الأهلي نجم الانديت العالم…
الاهلي زبالة
مين زباله يابن الزباله
الاهلى فوق الجميع
مصطفى الدش
اهلاوى
سيظل الأهلى نادى القرن للأبد
الأهلى نادى القرن
الأهلى بطل العالم
الأهلى أعظم نادى فى الكون
الأهلى نادى القرن
الأهلى أعظم نادى فى الكون
الأهلى إنشاء الله هيفوز 2/1
محمدحارس عاشق نادى لاهلى اعظم نادى فى العالم توفىف لاهلى مبارت القدمه 22\10لاهلى3صفرعله نجم السحلى ىىىىىىىىىرب ىفوزلاهلى
الاهلي قدها وهيفوز ان شاء الله
انشاء الفوز في العوده ولا بديل عن الفوز ولعبي الاهلي كدرين علي ذلك والله الموفق معتز السني
الفوز للأهلي 2/1
الأهلي حديد وإنشاء الله هيفوز آليوم
ان شاء الله الاهلى يفوز 3- 0
الأهلي حديد وإنشاء الله هيفوز
تة
الاهلى حديد
2/1 انشاء الله
فوز الاهلى 2/1
ندعو الاهلی یفوز
2-0 للاهلى
2-0للاهلى
الاهلى الاقوة
ان شاء الله الفوز للاهلي(نادي القرن)
الاهلي هيفوز 3/0
انشاء الله الاهلي هيكسب ٢ صفر
الاهلاي بالتوفيق في تونس
الاه لا ي 2 صفر في راادس
انشاءالله فوز الاهلى على الترج التونسى 3 صفر من عاشق الاهلى
انشاءالله 3 صفر لاهلى
ان اهلاوي واحب الاهلاي بشكل كبير يا معلم
٢_٠ لسموحه
وربنا إنتا معلم
الاهليوبس
عاشق الاهلى الاهلى بطل الدقيقة 90
انا بحب الاهلى زى عينى
بقول للزملكاوية ان يحولو للاهلى
انا عمرى مشوفت الاهلى فى هذا الدورى بيلعب كدة بوابين
الاهلى حديد
الاهلى وبس