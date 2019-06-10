موعد مباراة اسبانيا والسويد في تصفيات اليورو 2020

نقدم موعد مباراة اسبانيا والسويد في تصفيات امم اوروبا 2020، حيث يبحث الكثير عن موعد المباراة والقنوات الناقلة للمباراة والتشكيل المتوقع، ولذلك سوف نعرض لكم موعد مباراة اسبانيا والسويد وكل ما ذكرناه.

يواجه المنتخب الاسباني نظيره المنتخب السويدي، في مباراة من العيار الثقيل اليوم الاثنين الموافق 10/6/2019، ويفتح ملعب “سانتياجو برنابيو” أبوابه لاستقبال هذه المباراة التي تمتلئ بالاثارة والتشويق، وذلك في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية.

موعد مباراة اسبانيا والسويد

يحل المنتخب السويدي ضيفاً ثقيلاً علي نظيرة المنتخب الاسباني، في المباراة التي سوف تقام علي ملعب “سانتياجو برنابيو”، وذلك يوم يوم الاثنين الموافق 10/6/2019، في تمام الساعة التاسعة الا ربع “8.45” بتوقيت مصر، واليكم توقيت المباراة في كل الدول في هذا المقال.

المغرب-موريتانيا-جرينيتش GMT 6.45 مساءً تونس-الجزائر 7.45 مساءً مصر-ليبيا-السودان 8.45 مساءً السعودية-فلسطين-سوريا-الاردن-لبنان-اليمن-العراق-قطر-البحرين-الكويت 9.45 مساءً

مواجهات اسبانيا وهولندا الأخيره

أثناء الجولة الثالثة من تصفيات اليورو 2020، حقق المنتخب الاسباني فوز علي نظيرة جزر فاو بأربعة أهداف مقابل هدف واحد فقط، وحتي الأن لم يتلقي المنتخب الأسباني أي هزائم، لذلك فهو متصدر مجموعته برصيد 9 نقاط خلال ثلاث انتصارات.

وعلي الجانب الآخر فقد حقق المنتخب السويدي فوزين وتعادل وخسر مباراة واحدة فقط، ويأتي علي رأس مجموعته برصيد 7 نقاط، حيث تغلب المنتخب السويدي علي المنتخب الروماني، وتعادل أمام النرويج.

واليكم اهداف مباراة اسبانيا والسويد يورو 2008

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