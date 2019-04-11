موعد مباراة أرسنال ونابولي والتشكيل المتوقع وأبرز الغائبين عن المواجهة

موعد مبارة أرسنال ونابولي ،يستقبل أرسنال نابولي في استاد الإمارات مساء الخميس في مباراة الذهاب من ربع نهاية دوري أوروبا.

تلقى فريق الجانرز ضربة قوية في سعيه لتحقيق أحد المراكز الأربعة الأولى عندما تعثروا في جوديسون بارك ، حيث هزموا 1-0،أمام إيفرتون.

وبعد تعادله مع جنوى في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي،وإهدائه لقب الدوري الإيطالي ليوفنتوس منطقيا،يُصوب نابولي إهتمامه نحو المسابقة الأوروبية.

موعد مباراة أرسنال ونابولي وتوقيت المباراة:

ستنطلق المباراة يوم الخميس 11 أبريل

على تمام الساعة 19:00 مساء(بتوقيت جرينتش)

على استاد الامارات

الحكم البرتو أونديانو مالينكو

القنوات الناقلة للمباراة:بي إن سبورتhd2.

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ينتظر الجانرز عودة قائده لوران كوسيليني،ليكون جاهزا لمباراة الخميس ضد نابولي،ويرجح غياب الاعب السويسري غرانيت تشاكا عن المباراة بسبب الإصابة.

عاد لورينزو إيسيجني من الإصابة في المباراة التي تعادل فيها نابولي 1-1 على أرضه أمام جنوة ليلة الأحد ومن المتوقع أن يلعب دوراً ما مساء الخميس. .

ارسنال لينو. ميتلاند نيلس ،مصطافي ، كوسيليني، سقراتيس ، كولاسيناك ؛ توريرا ، رمزي ، جندوزي ؛ أوباميانغ ، لاكازيت.

نابولي ميريت. هيساج ، كوليبالي ، مكسيموفيتش ، غلام ؛ كاليخون ، ألان ، رويز ، زيلينسكي ؛ ميرتنز ، ميليك.

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التقى نابولي وأرسنال مرتين عندما كان الفريقان في نفس مجموعة دوري أبطال أوروبا في موسم 2013/2014. فاز أرسنال على أرضه بهدفين دون رد،وفاز نابولي بنفس النتيجة على أرضه.

سجل فوز أرسنال على نيوكاسل في بداية شهر أبريل فوزه العاشر على التوالي في الدوري ، وبالتالي سيتطلع إلى مواصلة سجله الرائع على أرضه يوم الخميس.

نابولي إعجابه بأداء فريقه الأخير وحذر من أنهم بحاجة إلى التحسين بعد الهزيمة أمام إمبولي والتعادل على أرضه أمام جنوة .

إليك أداء كل فريق في المباريات الخمس الأخيرة:

ارسنال نابولي

إيفرتون 1-0 آرسنال (7/4) نابولي 1-1 جنوة (7/4)

ارسنال 2-0 نيوكاسل (1/4) امبولي 2-1 نابولي (3/4)

ارسنال 3-0 رين (14/3) روما 1-4 نابولي (31/3)

آرسنال 2-0 مانشستر يونايتد (10/3) نابولي 4-2 اودينيزي (17/3)

رين 3-1 ارسنال (7/3) ريد بول سالزبورغ 3-1 نابولي (14/3).

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