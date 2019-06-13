موعد كأس أمم افريقيا 2019

كأس الأمم الأفريقية 2019 هي بطولة دولية للرجال لكرة القدم ينظمها الاتحاد الأفريقي وذلك تحت قيادة “الكاف” وتقام البطولة القادمة في الدورة الثانية والثلاثين في مصر بعد انسحاب المنظمة من الكاميرون وستلعب للمرة الأولى في الصيف و توسع بعد عدد المشاركين من 16 إلى 24 منتخب.

من المتوقع أن تقام بطولة الأمم الأفريقية الصيف المقبل للمرة الخامسة تاريخ الفراعنة في مصر، بعد أن تم سحب التنظيم من الكاميرون بسبب عدم رغبتها في التنظيم، ومن المقرر أن تجري الدورة الثانية والثلاثون لكأس الأمم الأفريقية في الصيف المقبل بعد الجولة التأهيلية للفرق حتى نهاية التصفيات التي تبلغ عامين والتي بدأت في مارس 2017 والتي انتهت في مارس 2019.

سيحتوي كأس أمم افريقيا 2019 على 24 فريقًا للمرة الأولى وهذه البطولة الأكثر شعبية في القارة، وستستضيف مصر هذه الطبعة وستسعى لاستغلال لاعبي الأرض والجمهور للتعويض عن خيبة أملهم في خسارة كأس أمم افريقيا عام 2017 في الدقائق الأخيرة من المباراة النهائية ضد الكاميرون بعد تقدم الفريق الأسود بهدفين عن طريق نيكولو وأبو بكر في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وسيكون من الجيد للأندية الأوروبية ألا تترك لاعبيها الأفارقة هذا الموسم، وخاصة في يناير، كما في الإصدارات السابقة من كأس الأمم الأفريقية وسيتم تشغيل الإصدار التالي لأول مرة في تاريخ المسابقة، وهو بديل مؤقت للاعب الأفريقي الذي سيتعين عليه أداء الواجب الوطني في الموسم الأكثر أهمية.

مواعيد مباريات الجولة الأولى من كأس أمم أفريقيا 2019

المجموعة المباراة الموعد ملعب المباراة الأولى مصر – زيمبابوي 21 يونيو 2019 ميلادياً،

17 شوال 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت تونس ستاد القاهرة الدولي الأولى الكونغو – أوغندا 22 يونيو 2019 ميلادياً،

18 شوال 1440 هجرياً،

16:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت تونس ستاد القاهرة الدولي الثانية نيجيريا – بوروندي 22 يونيو 2019 ميلادياً،

18 شوال 1440 هجرياً،

19:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت تونس ستاد الإسكندرية الثانية غينيا – مدغشقر 22 يونيو 2019 ميلادياً،

18 شوال 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت تونس ستاد الإسكندرية الرابعة المغرب – ناميبيا 23 يونيو 2019 ميلادياً،

19 شوال 1440 هجرياً،

16:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت تونس ستاد الإنتاج الحربي الثالثة السنغال – تنزانيا 23 يونيو 2019 ميلادياً،

19 شوال 1440 هجرياً،

19:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت تونس ستاد الدفاع الجوي الثالثة الجزائر – كينيا 23 يونيو 2019 ميلادياً،

19 شوال 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت تونس ستاد الدفاع الجوي الرابعة ساحل العاج – جنوب أفريقيا 24 يونيو 2019 ميلادياً،

20 شوال 1440 هجرياً،

16:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت تونس ستاد الإنتاج الحربي الخامسة تونس – أنجولا 24 يونيو 2019 ميلادياً،

20 شوال 1440 هجرياً،

19:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت تونس ستاد السويس الجديد الخامسة مالي – موريتانيا 24 يونيو 2019 ميلادياً،

20 شوال 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت تونس ستاد السويس الجديد السادسة الكاميرون – غينيا بيساو 25 يونيو 2019 ميلادياً،

21 شوال 1440 هجرياً،

19:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت تونس ستاد الإسماعيلية السادسة غانا – بنين 25 يونيو 2019 ميلادياً،

21 شوال 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت تونس ستاد الإسماعيلية

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