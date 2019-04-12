موعد قرعة كأس امم افريقيا 2019 المقام بمصر.. ونظام المسابقة الجديد

تنطلق اليوم بداية من الساعة الثامنة مساء الجمعة فعاليات قرعة كأس امم افريقيا 2019، وستقوم قنوات بين سبورت بنقل فعاليات القرعة على الهواء مباشره، وستقوم قناة اون سبورت ايضا بنقل قرعة كأ س امم افريقيا 2019، وهى من ضمن قنوات الرياضة المصرية التى تحرص على أن تكون حاضرة بجميع المناسبات الرياضية المميزة، وقد أعلن “الكاف” في وقت سابق عن التصنيف للمنتخبات التي ستشارك في البطولة، التي تحمل النسخة “32” والتي ستشرف مصر باستضافتها، ابتداء من 21 يونيو إلى 19 يوليو ولأول مرة تشهد البطولة مشاركة عدد 24 منتخب، في تاريخ البطولة منذ انطلاقها ،وتقسم جميع المنتخبات إلى 6 مجموعات وسيتم سحب القرعة بمنطقة الأهرامات، ومن المتوقع ان تكون البطولة من الأسباب الرئيسية، لتنشيط السياحة الداخلية بمصر واحتفالية رياضية كبرى.

موعد امم افريقيا 2019

سوف نستعرض معكم موعد امم افريقيا 2019، والتي سوف تنظمها مصر للعام الحالى 2019، وسوف تنطلق فعاليات البطولة بدا من الفترة “21 يونيو حتى 19 يوليو “وستنطلق البطولة، والتى تتكون من 24 منتخبا ولاول مرة فى تاريخ البطولة منذ انطلاقها، وهي النسخة 32 من بطولة امم أفريقيا 2019، و تقسم المنتخبات إلى 6 مجموعات وسيتم التأهل إلى دور ثمن النهائي لأصحاب المركز الاول، والثانى عن كل المجموعات.

نظام امم افريقيا 2019

سوف تنطلق بطولة امم افريقيا 2019 مع نظامها الجديد فى العام الحالى مع تعديل نظام امم افريقيا 2019 الجديد، بعد أن كانت تلعب في الماضي ابتداء من شهر يناير كما كان بكل نسخة من امم افريقيا، ولكن مع النظام الجديد في هذه النسخة سيتم بدء بطولة امم افريقيا 2019 ابتداء من يوم 21 يونيو، حتى 19 يوليو وبهذا ستكون لأول مرة تلعب بطولة امم افريقيا 2019 فى الصيف.