موعد قرعة كأس امم افريقيا 2019 المقام بمصر.. ونظام المسابقة الجديد

تنطلق اليوم بداية من الساعة الثامنة مساء الجمعة فعاليات قرعة كأس امم افريقيا 2019، وستقوم قنوات بين سبورت بنقل فعاليات القرعة على الهواء وستقوم قناة سبورت ايضا بنقل قرعة كأس امم افريقيا 2019، وهى من ضمن قنوات الرياضة المصرية التى تحرص على أن تكون حاضرة بجميع المناسبات الرياضية المميزة، وقد أعلن “الكاف” في وقت سابق عن التصنيف للمنتخبات التي ستشارك في البطولة، التي تحمل النسخة “32” والتي ستشرف مصر باستضافتها، ابتداء من 21 يونيو إلى 19 يوليو ولأول مرة تشهد البطولة مشاركة عدد 24 منتخب، في تاريخ البطولة منذ انطلاقها ،وتقسم جميع المنتخبات إلى 6 مجموعات وسيتم سحب القرعة بمنطقة ومن المتوقع ان تكون البطولة من الرئيسية، لتنشيط السياحة الداخلية بمصر رياضية كبرى.
موعد امم افريقيا 2019
سوف نستعرض معكم موعد امم افريقيا 2019، سوف تنظمها مصر للعام الحالى 2019، وسوف تنطلق فعاليات البطولة بدا من الفترة “21 يونيو حتى 19 يوليو “وستنطلق البطولة، والتى تتكون من 24 منتخبا ولاول مرة فى تاريخ البطولة منذ انطلاقها، النسخة 32 من بطولة امم 2019، المنتخبات 6 مجموعات وسيتم دور ثمن المركز الاول، والثانى عن كل المجموعات.
نظام امم افريقيا 2019
سوف تنطلق بطولة امم افريقيا 2019 مع نظامها الجديد فى العام الحالى مع تعديل نظام امم افريقيا 2019 الجديد، بعد كانت تلعب ابتداء من شهر يناير كما كان بكل نسخة من امم افريقيا، ولكن مع الجديد النسخة سيتم بطولة امم افريقيا 2019 ابتداء من يوم 21 يونيو، حتى 19 يوليو وبهذا ستكون تلعب بطولة امم افريقيا 2019 فى الصيف.
وسيتم تحديث المقال بنتيجة القرعة ستقع مع مصر بنفس المجموعة والمنتخبات سيقابلها المنتخب المصرى عبر موقعكم المميز نجوم مصرية.
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