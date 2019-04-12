موعد إجراء قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019 والقنوات الناقلة لها

يُجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” اليوم الجمعة 12 أبريل مراسم قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى ستقام فى مصر فى الفترة من 21 يونيو 2019 حتى 19 يوليو 2019، وتجرى القرعة فى مصر بمنطقة سفح الإهرامات بمحافظة الجيزة.

وتبدأ مراسم إجراء قرعة كأس الأمم الأفريقية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتستضيف مصر النسخة رقم 30 من بطولة الأمم الأفريقية بمشاركة 24 منتخب لأول مرة فى تاريخ كأس أمم أفريقيا منذ انطلاقها عام 1957 بالقاهرة، وتنقل مراسم القرعة على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة أون سبورت On Sport .

وقد وجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” الدعوة رسمياً للعديد من الشخصيات الرياضية الكبيرة فى مجال كرة القدم ومنهم الكاميروني سونج، والعميد أحمد حسن، والنجم السنغالي الحاج ضيوف، والنيجيري إيمانويل إيمونيكي المدير الفني لمنتخب تنزانيا ونجم الزمالك السابق، والمغربي مصطفى حجى، ونجم كوت ديفوار يايا توريه.

وتجري القرعة على أساس تقسيم المنتخبات الـ 24 المشاركة فى البطولة إلى 6 مجموعات تضم كل مجموعة 4 منتخبات، ويصعد لدور الستة عشر الأول والثاني فى كل مجموعة بالإضافة لاختيار أفضل 4 ثوالث فى المجموعات الست التى يتم توزيعها بناء على تصنيف الكاف للمنتخبات المشاركة فى البطولة إلى 4 مستويات.

تصنيف المنتخبات الأفريقية المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية 21019

التصنيف الأول: يضم منتخبات (مصر – الكاميرون – السنغال – تونس – نيجيريا – المغرب)

التصنيف الثاني: يضم منتخبات (الكونغو الديمقراطية – غانا – مالي – كوت ديفوار – غينيا – الجزائر)

التصنيف الثالث: ويضم منتخبات (جنوب أفريقيا – أوغندا – بنين – موريتانيا – مدغشقر – كينيا)

التصنيف الرابع: ويضم منتخبات (زمبابوي – ناميبيا – غينيا بيساو – أنجولا – تنزانيا – بوروندي)

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