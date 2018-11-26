مواعيد ومعلقين والقنوات الناقلة لمباريات الجولة “الخامسة” الحاسمة فى “دوري أبطال أوربا”

يشهد يوم “الثلاثاء”، ويوم “الأربعاء” جولة حاسمة من جولات بطولة”دوري أبطال أوربا”، قد تشهد هذه الجولة حسم الكثير من الفرق التأهل رسمياً الي الدور المقبل، حيث سيواجه فريق “مانشستر يونايتيد” فريق “يونج بويز” فى ملعب “اولترافورد”، فى حين يتواجة من نفس المجموعة فريقي “اليوفينتوس” وفريق “فالنسيا” على ملعب “تورينو”، وتقضي هذه المجوعة فى حال فوز فريقي “مانشستر يونايتيد” وفريق “اليوفينتوس” يصعدا معاً إلي الدور المقبل، ويذهب فريق “فالنسيا” الي الدوري الأوربي، بصفته ثالث المجموعة، وعلى هذه النوعية من المباريات فإن تعتبر جولة الغد حاسمة لتأهل الكثير من الفرق بشكل رسمي.
وسوف تكون مباريات يوم الثلاثاء “2018/11/27” كالتالي :-
المباراة الموعد بتوقيت مصر الموعد بتوقيت مكة القناة الناقلة المعلقين
أيك أثينا X أياكس أمستردام 7.55 8.55 بي إن سبورت HD1 محمد الكواليني
سيسكا موسكو X فيكتوريا بلزن 7.55 8.55 بي إن سبورت HD2 أحمد البلوشي
روما X ريال مدريد 10.00 11.00 بي إن سبورت HD1 روؤف خليف
مانشستر يونايتيد X يونج بويز 10.00 11.00 بي إن سبورت HD2 علي محمد علي
أولمبيك ليون X مانشستر سيتي 10.00 11.00 بي إن سبورت HD3 خليل البلوشي
يوفينتوس X فالنسيا 10.00 11.00 بي إن سبورت HD4 حفيظ دراجي
بايرن ميونخ X بنفيكا 10.00 11.00 بي إن سبورت HD5 جواد بده
هوفنهايم X شختار دونتسيك 10.00 11.00 بي إن سبورت HD6 محمد بركات
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فيما أن مباريات يوم الأربعاء “2018/11/28” ستكون كالتالي:-
المباراة الموعد بتوقيت مصر الموعد بتوقيت مكة القناة الناقلة المعلقين
أتليتكو مدريد X موناكو 7.55 8.55 بي إن سبورت HD1 خالد الحدي
لوكوموتيف X غلطة سراي 7.55 8.55 بي إن سبورت HD2 أحمد عبده
باريس سان جيرمان X ليفربول 10.00 11.00 بي إن سبورت HD1 عصام الشوالي
توتنهام X إنتر ميلان 10.00 11.00 بي إن سبورت HD2 يوسف سيف
ايندهوف X برشلونة 10.00 11.00 بي إن سبورت HD3 حفيظ دراجي
نابولي X النجم الأحمر 10.00 11.00 بي إن سبورت HD4 علي محمد علي
بورسيا دورتموند X كلوب بروج 10.00 11.00 بي إن سبورت HD5 نوفل باشي
بورتو X شالكة 10.00 11.00 بي إن سبورت HD6 عادل خلو
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مع التمنيات لكم بمشاهدة ممتعة.
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