مواعيد ومعلقين والقنوات الناقلة لمباريات الجولة “الخامسة” الحاسمة فى “دوري أبطال أوربا”

يشهد يوم “الثلاثاء”، ويوم “الأربعاء” جولة حاسمة من جولات بطولة”دوري أبطال أوربا”، قد تشهد هذه الجولة حسم الكثير من الفرق التأهل رسمياً الي الدور المقبل، حيث سيواجه فريق “مانشستر يونايتيد” فريق “يونج بويز” فى ملعب “اولترافورد”، فى حين يتواجة من نفس المجموعة فريقي “اليوفينتوس” وفريق “فالنسيا” على ملعب “تورينو”، وتقضي هذه المجوعة فى حال فوز فريقي “مانشستر يونايتيد” وفريق “اليوفينتوس” يصعدا معاً إلي الدور المقبل، ويذهب فريق “فالنسيا” الي الدوري الأوربي، بصفته ثالث المجموعة، وعلى هذه النوعية من المباريات فإن تعتبر جولة الغد حاسمة لتأهل الكثير من الفرق بشكل رسمي.

وسوف تكون مباريات يوم الثلاثاء “2018/11/27” كالتالي :-

المباراة الموعد بتوقيت مصر الموعد بتوقيت مكة القناة الناقلة المعلقين

أيك أثينا X أياكس أمستردام 7.55 8.55 بي إن سبورت HD1 محمد الكواليني

سيسكا موسكو X فيكتوريا بلزن 7.55 8.55 بي إن سبورت HD2 أحمد البلوشي

روما X ريال مدريد 10.00 11.00 بي إن سبورت HD1 روؤف خليف

مانشستر يونايتيد X يونج بويز 10.00 11.00 بي إن سبورت HD2 علي محمد علي

أولمبيك ليون X مانشستر سيتي 10.00 11.00 بي إن سبورت HD3 خليل البلوشي

يوفينتوس X فالنسيا 10.00 11.00 بي إن سبورت HD4 حفيظ دراجي

بايرن ميونخ X بنفيكا 10.00 11.00 بي إن سبورت HD5 جواد بده

هوفنهايم X شختار دونتسيك 10.00 11.00 بي إن سبورت HD6 محمد بركات

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فيما أن مباريات يوم الأربعاء “2018/11/28” ستكون كالتالي:-

المباراة الموعد بتوقيت مصر الموعد بتوقيت مكة القناة الناقلة المعلقين

أتليتكو مدريد X موناكو 7.55 8.55 بي إن سبورت HD1 خالد الحدي

لوكوموتيف X غلطة سراي 7.55 8.55 بي إن سبورت HD2 أحمد عبده

باريس سان جيرمان X ليفربول 10.00 11.00 بي إن سبورت HD1 عصام الشوالي

توتنهام X إنتر ميلان 10.00 11.00 بي إن سبورت HD2 يوسف سيف

ايندهوف X برشلونة 10.00 11.00 بي إن سبورت HD3 حفيظ دراجي

نابولي X النجم الأحمر 10.00 11.00 بي إن سبورت HD4 علي محمد علي

بورسيا دورتموند X كلوب بروج 10.00 11.00 بي إن سبورت HD5 نوفل باشي

بورتو X شالكة 10.00 11.00 بي إن سبورت HD6 عادل خلو

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مع التمنيات لكم بمشاهدة ممتعة.