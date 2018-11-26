مواعيد ومعلقين والقنوات الناقلة لمباريات الجولة “الخامسة” الحاسمة فى “دوري أبطال أوربا”

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مواعيد ومعلقين والقنوات الناقلة لمباريات الجولة “الخامسة” الحاسمة فى “دوري أبطال أوربا”

يشهد يوم “الثلاثاء”، ويوم “الأربعاء” جولة حاسمة من جولات بطولة”دوري أبطال أوربا”، قد تشهد هذه الجولة حسم الكثير من الفرق التأهل رسمياً الي الدور المقبل، حيث سيواجه فريق “مانشستر يونايتيد” فريق “يونج بويز” فى ملعب “اولترافورد”، فى حين يتواجة من نفس المجموعة فريقي “اليوفينتوس” وفريق “فالنسيا” على ملعب “تورينو”، وتقضي هذه المجوعة فى حال فوز فريقي “مانشستر يونايتيد” وفريق “اليوفينتوس” يصعدا معاً إلي الدور المقبل، ويذهب فريق “فالنسيا” الي الدوري الأوربي، بصفته ثالث المجموعة، وعلى هذه النوعية من المباريات فإن تعتبر جولة الغد حاسمة لتأهل الكثير من الفرق بشكل رسمي.

مواعيد ومعلقين والقنوات الناقلة لمباريات الجولة "الخامسة" الحاسمة فى "دوري أبطال أوربا"

وسوف تكون مباريات يوم الثلاثاء “2018/11/27” كالتالي :-

المباراة                                     الموعد بتوقيت مصر       الموعد بتوقيت مكة         القناة الناقلة                          المعلقين

أيك أثينا      X  أياكس أمستردام                   7.55                    8.55            بي إن سبورت HD1             محمد الكواليني

سيسكا موسكو   X  فيكتوريا بلزن                  7.55                    8.55            بي إن سبورت HD2            أحمد البلوشي

روما      X  ريال مدريد                           10.00                   11.00            بي إن سبورت HD1           روؤف خليف

مانشستر يونايتيد   X  يونج بويز                  10.00                   11.00           بي إن سبورت HD2            علي محمد علي

أولمبيك ليون  X  مانشستر سيتي                 10.00                   11.00            بي إن سبورت HD3             خليل البلوشي

يوفينتوس  X  فالنسيا                              10.00                   11.00            بي إن سبورت HD4             حفيظ دراجي

بايرن ميونخ  X  بنفيكا                            10.00                   11.00            بي إن سبورت HD5             جواد بده

هوفنهايم  X  شختار دونتسيك                    10.00                   11.00            بي إن سبورت HD6             محمد بركات

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فيما أن مباريات يوم الأربعاء “2018/11/28” ستكون كالتالي:-

 

المباراة                                     الموعد بتوقيت مصر       الموعد بتوقيت مكة         القناة الناقلة                          المعلقين

أتليتكو مدريد     X  موناكو                         7.55                    8.55            بي إن سبورت HD1             خالد الحدي

لوكوموتيف   X  غلطة سراي                       7.55                    8.55            بي إن سبورت HD2            أحمد عبده

باريس سان جيرمان     X  ليفربول               10.00                   11.00            بي إن سبورت HD1           عصام الشوالي

توتنهام   X  إنتر ميلان                             10.00                   11.00           بي إن سبورت HD2            يوسف سيف

ايندهوف  X  برشلونة                              10.00                   11.00            بي إن سبورت HD3            حفيظ دراجي

نابولي  X  النجم الأحمر                           10.00                   11.00            بي إن سبورت HD4             علي محمد علي

بورسيا دورتموند  X  كلوب بروج               10.00                   11.00            بي إن سبورت HD5             نوفل باشي

بورتو  X  شالكة                                  10.00                   11.00            بي إن سبورت HD6             عادل خلو

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مع التمنيات لكم بمشاهدة ممتعة.




     