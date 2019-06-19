مواعيد مباريات مصر القادمة في أمم إفريقيا 2019 وقائمة المنتخب المصري والقنوات المفتوحة الناقلة لمباريات مصر مجانا

تستضيف جمهورية مصر العربية بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 خلال الفترة من الحادي والعشرين من يونيو الجاري وحتى يوم التاسع عشر من يوليو 2019، ومن هذا المنطلق للحدث الأكبر في القارة السمراء نرصد لكم مواعيد مباريات مصر القادمة في أمم إفريقيا 2019 والقنوات المفتوحة الناقلة لها وتردداتها، فهناك الكثير يهتم بمعرفة مواعيد مباريات مصر القادمة في كأس الأمم الإفريقية حسب توقيت القاهرة ومكة المكرمة.
ويُشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية عدد 24 منتخباً من القارة الإفريقية، بخلاف ما كان ساري قديماً حيث كان يُشارك في بطولة كأس أمم إفريقيا عدد 16 منتخباً فقط على مستوى القارة السمراء، ومن خلال هذا التقرير سنتعرف أيضاً على قائمة مصر في كأس أمم إفريقيا والتي استقر عليها المدير الفني.
مواعيد مباريات مصر في أمم إفريقيا 2019
الجدير بالذكر أن منتخب مصر خاض وديتين كان أولها المباراة التي خاضها أمام تنزانيا والتي فاز فيها الفراعنة بهدف نظيف، وكانت المباراة الودية الثانية أمام غينيا وحقق الفراعنة خلالها الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد للمنتخب المستضاف وكانت تلك المباريات استعداداً لخوض المباريات الرسمية.
جدول مباريات المجموعة الأولى: مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا 2019
مواعيد مباريات الجزائر القادمة في أمم إفريقيا 2019
وقد استقر المدير الفني لمنتخب مصر المكسيكي خافيير أجيري على قائمة مصر في أمم إفريقيا 2019 والتي ستقام على الملاعب المصرية خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبا، وجاءت كالتالي:
مواعيد مباريات مصر القادمة في أمم إفريقيا 2019
نستعرض عليكم الآن جدول مواعيد مباريات مصر القادمة في أمم إفريقيا 2019 والتي ستبدأ بمواجهة منتخب زيمبابوي في اليوم الأول للبطولة وستكون المباراة الافتتاحية.
|المباراة
|الموعد
|التوقيت
|مصر × زيمبابوي
|21/6/2019
|10:00م
|مصر × الكونغو الديمقراطية
|26/6/2019
|10:00م
|مصر × أوغندا
|30/6/2019
|9:00م
القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات مصر مجانا في أمم إفريقيا 2019
يوجد العديد من القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات مصر مجانا في أمم إفريقيا 2019 وهي التي ستذيع مباريات البطولة بشكل مجاني وبدون تشفير، ذلك بخلاف مجموعة قنوات بي إن سبورت ماكس التي ستنقل مباريات كأس الأمم الإفريقية بشكل حصري في الوطن العربي.
إليكم تردد قناة تايم سبورت المفتوحة الناقلة لأمم إفريقيا مجانا 2019 على نايل سات – 11449 معدل الترميز 27500 ، وسيكون تردد قناة تايم سبورت time sport الأرضى UHF 32.
|القناة
|التردد
|قناة التشاد
|القمر Nilesat 201 – التردد 12054 – V – 27500
|قناة بين سبورت الفرنسية
|قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية Astra 19E – 11538 V 27500
|تردد قناة ديكال بلوس
|DECALE + Astra 19E – 12012 V 29500
|تردد قناة اورتيم ORTM
|Eutelsat 7°E-10721 H 22000 / FTA
|Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA
|Intelsat 24.5°W-11675 V 27500 / FTA
|Intelsat 31.5°W-12340 V 2121 / FTA
|تردد قناة اورتب ORTB
|Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA
|تردد قناة يورو سبورت 2 فرنسا
|EuroSport 2 France Astra 19.2°E-12581 V 22000
|تردد قناة كانل بلوس سبورت فرنسا
|Canal + Sport France Astra 19E – 11856 V 27500
|تردد قناة يورو سبورت 2
|EuroSport2 Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk
|تردد قناة Eurosport 2
|Deutschland Astra 19E – 12721 H 23500
|تردد قناة سبورت بلوس SPORT +
|Astra 19E – 12402 V 27500
|تردد قناة يورو سبورت 2 اتش دى
|Eurosport 2 HD Hotbird 13°E-11258 H 27500
|تردد قناة يورو سبورت 2 بول
|EuroSport 2 Pol Hotbird 13°E -11240 V 27500
|تردد قناة اورانج سبورت بول
|Orange Sport Pol Houtbird 13E – 10796 V 27500
|تردد قناة UBC TV Uganda
|Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band
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