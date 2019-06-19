مواعيد مباريات مصر القادمة في أمم إفريقيا 2019 وقائمة المنتخب المصري والقنوات المفتوحة الناقلة لمباريات مصر مجانا

تستضيف جمهورية مصر العربية بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 خلال الفترة من الحادي والعشرين من يونيو الجاري وحتى يوم التاسع عشر من يوليو 2019، ومن هذا المنطلق للحدث الأكبر في القارة السمراء نرصد لكم مواعيد مباريات مصر القادمة في أمم إفريقيا 2019 والقنوات المفتوحة الناقلة لها وتردداتها، فهناك الكثير يهتم بمعرفة مواعيد مباريات مصر القادمة في كأس الأمم الإفريقية حسب توقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويُشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية عدد 24 منتخباً من القارة الإفريقية، بخلاف ما كان ساري قديماً حيث كان يُشارك في بطولة كأس أمم إفريقيا عدد 16 منتخباً فقط على مستوى القارة السمراء، ومن خلال هذا التقرير سنتعرف أيضاً على قائمة مصر في كأس أمم إفريقيا والتي استقر عليها المدير الفني.

مواعيد مباريات مصر في أمم إفريقيا 2019

الجدير بالذكر أن منتخب مصر خاض وديتين كان أولها المباراة التي خاضها أمام تنزانيا والتي فاز فيها الفراعنة بهدف نظيف، وكانت المباراة الودية الثانية أمام غينيا وحقق الفراعنة خلالها الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد للمنتخب المستضاف وكانت تلك المباريات استعداداً لخوض المباريات الرسمية.

جدول مباريات المجموعة الأولى: مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا 2019

مواعيد مباريات الجزائر القادمة في أمم إفريقيا 2019

وقد استقر المدير الفني لمنتخب مصر المكسيكي خافيير أجيري على قائمة مصر في أمم إفريقيا 2019 والتي ستقام على الملاعب المصرية خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبا، وجاءت كالتالي:

مواعيد مباريات مصر القادمة في أمم إفريقيا 2019

نستعرض عليكم الآن جدول مواعيد مباريات مصر القادمة في أمم إفريقيا 2019 والتي ستبدأ بمواجهة منتخب زيمبابوي في اليوم الأول للبطولة وستكون المباراة الافتتاحية.

المباراة الموعد التوقيت مصر × زيمبابوي 21/6/2019 10:00م مصر × الكونغو الديمقراطية 26/6/2019 10:00م مصر × أوغندا 30/6/2019 9:00م

القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات مصر مجانا في أمم إفريقيا 2019

يوجد العديد من القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات مصر مجانا في أمم إفريقيا 2019 وهي التي ستذيع مباريات البطولة بشكل مجاني وبدون تشفير، ذلك بخلاف مجموعة قنوات بي إن سبورت ماكس التي ستنقل مباريات كأس الأمم الإفريقية بشكل حصري في الوطن العربي.

إليكم تردد قناة تايم سبورت المفتوحة الناقلة لأمم إفريقيا مجانا 2019 على نايل سات – 11449 معدل الترميز 27500 ، وسيكون تردد قناة تايم سبورت time sport الأرضى UHF 32.

القناة التردد قناة التشاد القمر Nilesat 201 – التردد 12054 – V – 27500 قناة بين سبورت الفرنسية قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية Astra 19E – 11538 V 27500 تردد قناة ديكال بلوس DECALE + Astra 19E – 12012 V 29500 تردد قناة اورتيم ORTM Eutelsat 7°E-10721 H 22000 / FTA Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA Intelsat 24.5°W-11675 V 27500 / FTA Intelsat 31.5°W-12340 V 2121 / FTA تردد قناة اورتب ORTB Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA تردد قناة يورو سبورت 2 فرنسا EuroSport 2 France Astra 19.2°E-12581 V 22000 تردد قناة كانل بلوس سبورت فرنسا Canal + Sport France Astra 19E – 11856 V 27500 تردد قناة يورو سبورت 2 EuroSport2 Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk تردد قناة Eurosport 2 Deutschland Astra 19E – 12721 H 23500 تردد قناة سبورت بلوس SPORT + Astra 19E – 12402 V 27500 تردد قناة يورو سبورت 2 اتش دى Eurosport 2 HD Hotbird 13°E-11258 H 27500 تردد قناة يورو سبورت 2 بول EuroSport 2 Pol Hotbird 13°E -11240 V 27500 تردد قناة اورانج سبورت بول Orange Sport Pol Houtbird 13E – 10796 V 27500 تردد قناة UBC TV Uganda Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band

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