مواعيد مباريات كأس مصر

أعلنت لجنة المسابقات جدول مباريات كأس مصر لعام 2019 ،وقال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أن الأندية سوف تشارك بالصفقات الجديدة في كأس مصر،ومن المحتمل أن يفقد كلا من النادي الأهلي وفريق بيراميدز لاعبيه الدوليين.

نعرض لكم جدول مباريات كأس مصر:مباريات دور 16:

المباراة الأولي:يواجه النادي الأهلي فريق بيراميدز في دور 16 يوم 28 أغسطس علي ملعب برج العرب في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة وتسمي بمباراة السابع عشر.

مباريات دور 8:

المباراة الأولي:يواجه الفريق الفائز من مباراة السابع عشر فريق حرس الحدود في دور 8 يوم 1 سبتمبر علي ملعب برج العرب في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة وتسمي بمباراة الخامس والعشرون.

المباراة الثانية:يلتقي نادي الزمالك فريق مصر المقاصة في دور 8 يوم 1 سبتمبر علي ملعب السلام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة وتسمي بمباراة السابع والعشرون.

دور قبل النهائي:

المباراة الأولي:يواجه الفريق الفائز من مباراة السابع والعشرون فريق الاتحاد السكندري في دور قبل النهائي يوم 5 سبتمبر علي ستاد الإسماعيلية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة وتسمي بمباراة الثلاثون.

المباراة الثانية:يواجه الفريق الفائز من مباراة الخامس والعشرون فريق بتروجيت في دور قبل النهائي يوم 5 سبتمبر علي ملعب برج العرب في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة وتسمي بمباراة التاسع والعشرون.

الدور النهائي للكأس:

يواجه الفريق الفائز من مباراة التاسع والعشرون الفريق الفائز من مباراة الثلاثون في الدور النهائي لكأس مصر يوم 9 سبتمبر علي ستاد القاهرة في تمام الساعة الثامنةمساءً بتوقيت القاهرة وتسمي بمباراة الواحد والثلاثون.

حصل النادي الأهلي علي كأس مصر 36 مرة بينما حصل الزمالك عليه 26 مرة.

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