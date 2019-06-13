مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية وتشكيل المنتخب المصري المتوقع وأماكن المباريات

انه يوم ينتظره الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، بداية كأس الأمم الأفريقية والتي تستعد لها جميع الفرق الأفريقية بكل ما أوتت من قوة ومهارة،أملا وحلما في الحصول علي الكأس واللقب، وسوف تكون المباراة الافتتاحية يوم الجمعة الموافق 21 من يونيو، وتتشرف جمهورية مصر العربية باستضافة فاعليات كأس الأمم الأفريقية لعام 2019، والتي سوف تقيم المباراة الافتتاحية في استاد القاهرة والذي سيواجه فيه منتخب مصر المنتخب الزيمباوي في تمام العاشرة مساءا

تقيم مجموعات المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأفريقية

المجموعة الأولي تضم كلا من:. مصر / الكونغو / زيمباوي / أوغندا (تقام علي استاد القاهرة)

المجموعة الثانية تضم كلا من:. غينيا / نيجيريا / مدغشقر / بروندي (تقام في الإسكندرية)

المجموعة الثالثة تضم كلا من:. الجزائر / كينيا / تنزانيا / السنغال (تقام علي أرض استاد الدفاع الجوي)

المجموعة الرابعة تضم كلا من:. كوت ديفوار / المغرب / ناميبيا / جنوب أفريقيا ( تقام في استاد السلام)

المجموعة الخامسة تضم كلا من:. موريتانيا / تونس / مالي / أنجولا ( تقام في استاد محافظة السويس)

المجموعة السادسة تضم كلا من:. غانا / الكاميرون / بنيين / غينيا ( تقام في استاد محافظة الإسماعيلية)

اليوم والتاريخ المنتخبات المتنافسة الساعة الجمعة 21 يونيو منتخب مصر & منتخب زيمباوي العاشرة مساءا السبت 22 يونيو الكونغو & أوغندا نيجيريا & بروندي غينيا & مدغشقر الرابعة والنصف عصرا السابعة مساءا العاشرة مساءا الأحد 23 يونيو المغرب & ناميبيا السنغال & تنزانيا الجزائر & كينيا الرابعة والنصف عصرا السابعة مساءا العاشرة مساءا الإثنين 24 يونيو جنوب أفريقيا & كوت ديفوار تونس & أنجولا موريتانيا & مالي الرابعة والنصف عصرا السابعة مساءا العاشرة مساءا الثلاثاء 25 يونيو كاميرون & غينيا غانا & بنيين السابعة مساءا العاشرة مساءا

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2019

لم يعلن أي من الفرق عن التشكيل المتوقع لهم حتي الآن، ولكن التوقعات تقضي بوضوح التشكيل بعد المباراة الودية بين مصر وتنزانيا

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