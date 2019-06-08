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مواعيد مباريات اليوم السبت 8 يونيو 2019 والقنوات الناقلة لها

كتب محمد جابرفي آخر تحديث
مواعيد مباريات اليوم السبت 8 يونيو 2019 والقنوات الناقلة لها

يبحث عشاق كرة القدم حول العالم علي مواعيد المباريات والقنوات الناقلة لها , واليوم موجود عدد كبير من المباريات الهامة في تصفيات كأس الأمم الأوروبية  والمباريات الودية , ونبداء اليوم بمبارة كروتيا وويز في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة وتلعب علي أستاد جرادسكي وتنقل علي قناه ى أن سبورت 2 HD ضمن  تصفيات كأس أوروبا.

وتواجة ايسلندا منتخب ألبانيا في المبارة التي ستقام الساعة 3 عصراً علي أستاد لاواردالسفولور ستاديوم وتنقل المبارة علي قناة ى أن سبورت 1HD , و مبارة أستونيا وإيرلندا الشمالية في الساعة 6 مساءً علي ملعب  أ. لي كوك أرينا وفي نفس الموعد تلعب مباريات  أذربيجان والمجر , مولدوفا تواجه اندرو, وروسيا تواجه سان مورينو وفلندا أمام البوسنة والهرسك , و بينما تواجة بيلا روسيا ألمانيا في المبارة التي ستقام علي ملعب بوريسوف أرين في الساعة 8:45 مساءً وتذاع المبارة علي قناه بى أن سبورت 6 HD.

بينما تواجه تركيا منتخب فرنسا الفائز بكأس العالم 2018 في الساعة 8:45 مساءً علي ملعب كونيا أتاتورك وتذاع المبارة علي قناة بى أن سبورت 1HD , وتقام مبارة بلجيكا وكازخستان  في نفس الموعد علي ملعب استاد الملك بودوان وتذاع المبارة علي قناه بى أن سبورت 3 HD , وتقام مبارة أيطاليا واليونان في ملعب أوليمباكو ستاديو سبيروس لويس في نفس موعد المباريات السابقة وتنقل علي قناه بى أن سبورت 4 HD  , وتلعب اليوم نيجيريا أمام زيمبابوي مبارة ودية في تمام الساعة السادسة مساءً علي ملعب استاد ستيفين كيشا.

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عن الكاتب

محمد جابر

محمد جابر , طالب بكلية الهندسة

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