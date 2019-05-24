مواعيد مباريات اليوم “الجمعة 24 مايو” وأبرزها الوداد والترجي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا

تنطلق اليوم “الجمعة 24 مايو” عدد من المباريات الهامة والحاسمة فى مختلف الملاعب العالمية، وأبرز وأهم هذه المواجهات مباراة الوداد المغربي مع الترجي التونسي فى لقاء ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019 التى بين بطل نسخة 2017 ونسخة عام 2018، وهى من أهم المباريات التى يبحث عنها المشاهد المصري والعربي والتى تتميز بالمتعة والإثارة ونعرض فى التقرير التالي مواعيد أهم مباريات اليوم فى الدوريات والبطولات المختلفة والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019

تقام مباراة الذهاب بين الوداد المغربي والترجي التونسي فى تمام الساعة الثانية عشر “منتصف الليل” بالمغرب وتنقل على قناة beIn SPORTS HD1 .

مواعيد مباريات بطولة كأس العالم للشباب 2019

تقام فى بطولة كأس العالم للشباب 2019 اليوم الجمعة 4 مباريات ومواعيدها كالتالي: مباراة الهندرواس مع نيوزيلندا وتقام فى تمام الساعة السادسة مساءً على قناة beIN SPORTS HD8. مباراة قطر مع نيجيريا وتقام فى الساعة السادسة مساء على قناة beIN SPORTS HD7. مباراة أوروجواي مع النرويج وتقام فى الثامنة والنصف مساءً على قناة beIN SPORTS HD7. مباراة أوكرانيا مع الولايات المتحدة الأمريكية وتقام فى الثامنة والنصف مساءً على قناة beIN SPORTS HD8.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

تقام اليوم الجمعة 24 مايو 4 مباريات فى الدوري الفرنسي وتقام جميع المباريات فى تمام الساعة التاسعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة والمباريات هي:

مباراة مارسيليا مع مونبيلييه مباراة نيس مع موناكو مباراة ريمس مع باريس سان جيرمان مباراة نيم مع ليون

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