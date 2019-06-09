مواعيد مباريات اليوم الأحد 9 يونيو 2019 والقنوات الناقلة

يلتقي اليوم الأحد 9 يونيو عشاق كرة القدم والمتابعين لها من جميع الأنحاء مع عدد كبير من المباريات العالمية , الأفريقية منها الرسمية والودية أَيضا ,ومن أهم هذه المباريات هي مباراة نهائي دوري الأمم الأوروبية بين البرتغال و هولندا في حالة فريدة الحدوث حيث يعتبر هذا النهائي هو الأول من نوعه لبطولة الدوري الأوروبي.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

حيث في عصر اليوم الأحد، سوف يلتقي منتخب سويسرا مع منتخب إنجلترا في تمام الساعة الثالثة عصراًِ بتوقيت القاهرة في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة دوري الأمم الأوروبية , بعد أن تم إقصاء منتخب سويسرا أمام منتخب البرتغال بخسارته بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف وحيد , وايضا بعد خسارة المنتخب الإنجليزي من منتخب هولندا بنتيجة 3-1 , وسوف تذاع المباراة علي قناة “بي إن سبورت 1HD”.

وسوف يشهد اليوم ايضا مباراة النهائي من نفس البطولة بين منتخبي البرتغال وهولندا في تمام الساعة التاسعة إلا الربع مساءً علي قناة “بي إن سبورت 1HD” , وقد صرح “كرستيانو رونالدو” لاعب منتخب البرتغال وفريق يوفنتوس الإيطالي بأن المنتخب الهولندي يمتلك قوي دفاعية وهجومية وانه قد أدي مباراة قوية في نصف النهائي وذكر ايضا في نهاية تصريحه لأحد الصحف العالمية انه يفخر بقتاله من أجل بلده.

وفي الأسبوع الرابع والعشرون من الدوري التونسي , يتلاقي نادي الإفريقي مع نادي الترجي الرياضي علي ملعب 14 جانفي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة , يحتل نادي الترجي المركز الأول في جدول مسابقة الدوري التونسي برصيد 56 نقطة , أما يأتي الإفريقي في المركز الخامس برصيد 34 نقطة وسوف تذاع المباراة علي قناة “الوطنية 1”.

ويشهد اليوم سبع مباريات في الأسبوع الثلاثون من الدوري المغربي منهم مباراتين في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة وهما الكوكب المراكشي مع الوداد البيضاوي وايضا مباراة الجيش الملكي مع المغرب التطواني , اما في تمام الساعة التاسعة مساءً يتلاقي فريق حسنية أغادير مع شباب الريف الحسيمي , يوسفية برشيد مع أولممبيك آسفي , اتحاد طنجة مع الفتح الرباطي , الكوكب المراكشي مع الوداد البيضاوي وايضا مباراة الرجاء البيضاوي مع الدفاع الجديدي.

كما يشهد ايضا اليوم مباراتان وديتان استعداداً للبطولات القارية المنتظرة بشدة , حيث سوف يلعب المنتخب الزامبي مع المنتخب الكاميروني في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً , ويتلاقي ايضا منتخب الهندوراس مع منتخب السامبا البرازيلي في الساعة التاسعة مساءً وسوف تذاع المباراة علي قناة “بي إن سبورت 2HD”.

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