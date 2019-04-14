تقام اليوم الأحد 14 أبريل 2019، عشرات المباريات القوية في الدوريات الأوروبية الكبرى والبطولات الإفريقية، حيث تشهد الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى بعض الديربيات واللقاءات الحاسمة، كما يُلعب اليوم لقاء العودة في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ونستعرض المباريات معكم في التقرير التالي.

بطولة الكونفدرالية الإفريقية

– الصفاقسي التونسي – نكانا الزامبي

6 مساءا بتوقيت مصر

7 مساءا بتوقيت السعودية

بى أن سبورت 1HD

– الزمالك المصري – حسنية أغادير المغربي

9 مساءا بتوقيت مصر

10 مساءا بتوقيت السعودية

بى أن سبورت 1HD

الدوري الانجليزي

– كريستال بالاس – مانشستر سيتي

3.05 عصرا بتوقيت مصر

4.05 عصرا بتوقيت السعودية

بى أن سبورت 2 HD

– ليفربول – تشيلسي

5.30 مساءا بتوقيت مصر

6.30 مساءا بتوقيت السعودية

بى أن سبورت 2 HD

الدوري الإسباني

اتلتيك بلباو – رايو فاييكانو

2 ظهرا بتوقيت مصر

3 ظهرا بتوقيت السعودية

بى أن سبورت 3 HD

– فالنسيا – ليفانتي

8.45 مساءا بتوقيت مصر

9.45 مساءا بتوقيت السعودية

بى أن سبورت 3 HD

الدوري الإيطالي

كييفو فيرونا – نابولي

6 مساءا بتوقيت مصر

7 مساءا بتوقيت السعودية

بى أن سبورت 4 HD

– فروزينوني – انترميلان

8.30 مساءا بتوقيت مصر

9.30 مساءا بتوقيت السعودية

بى أن سبورت 4 HD

الدوري الألماني

دوسلدورف – بايرن ميونيخ

3.30 عصرا بتوقيت مصر

4.30 عصرا بتوقيت السعودية

بى أن سبورت 5 HD

الدوري الفرنسي

– ليل – باريس سان جيرمان

9 مساءا بتوقيت مصر

10 مساءا بتوقيت السعودية

بى أن سبورت 6 HD

← آخر خبر: