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ننشر مواعيد مباريات الدوريات الأوروبية الكبرى وكأس الكونفدرالية الأحد 14 أبريل 2019 والقنوات الناقلة بتوقيت مصر والسعودية.. قمتي ليفربول وتشيلسي والزمالك وحسنية أغادير الأبرز.. ومحمد صلاح يسعى للرد على جماهير تشيلسي

كتب محمد فهمي آخر تحديث

تقام اليوم الأحد 14 أبريل 2019، عشرات المباريات القوية في الدوريات الأوروبية الكبرى والبطولات الإفريقية، حيث تشهد الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى بعض الديربيات واللقاءات الحاسمة، كما يُلعب اليوم لقاء العودة في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ونستعرض المباريات معكم في التقرير التالي.

بطولة الكونفدرالية الإفريقية

– الصفاقسي التونسي – نكانا الزامبي
6 مساءا بتوقيت مصر
7 مساءا بتوقيت السعودية
بى أن سبورت 1HD
– الزمالك المصري – حسنية أغادير المغربي
9 مساءا بتوقيت مصر
10 مساءا بتوقيت السعودية
بى أن سبورت 1HD

Zamalek Vs Hassania US Agadir
Zamalek Vs Hassania US Agadir

الدوري الانجليزي

– كريستال بالاس – مانشستر سيتي
3.05 عصرا بتوقيت مصر
4.05 عصرا بتوقيت السعودية
بى أن سبورت 2 HD
– ليفربول – تشيلسي
5.30 مساءا بتوقيت مصر
6.30 مساءا بتوقيت السعودية
بى أن سبورت 2 HD

Liverpool Vs Chelsea
Liverpool Vs Chelsea

الدوري الإسباني

اتلتيك بلباو – رايو فاييكانو
2 ظهرا بتوقيت مصر
3 ظهرا بتوقيت السعودية
بى أن سبورت 3 HD
– فالنسيا – ليفانتي
8.45 مساءا بتوقيت مصر
9.45 مساءا بتوقيت السعودية
بى أن سبورت 3 HD

Valencia Vs Levante
Valencia Vs Levante

الدوري الإيطالي

كييفو فيرونا – نابولي
6 مساءا بتوقيت مصر
7 مساءا بتوقيت السعودية
بى أن سبورت 4 HD
– فروزينوني – انترميلان
8.30 مساءا بتوقيت مصر
9.30 مساءا بتوقيت السعودية
بى أن سبورت 4 HD

Chievo Verona Vs Napoli
Chievo Verona Vs Napoli

الدوري الألماني

دوسلدورف – بايرن ميونيخ
3.30 عصرا بتوقيت مصر
4.30 عصرا بتوقيت السعودية
بى أن سبورت 5 HD

Dusseldorf Vs Bayern Munich
Dusseldorf Vs Bayern Munich

الدوري الفرنسي

– ليل – باريس سان جيرمان
9 مساءا بتوقيت مصر
10 مساءا بتوقيت السعودية
بى أن سبورت 6 HD

Psg Vs Lille
Psg Vs Lille

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عن الكاتب

محمد فهمي

كاتب صحفي وعضو نقابة الصحفيين المصريين، أعمل بمجال الصحافة منذ قرابة الـ10 سنوات، أهتم بالأخبار ومتابعتها في كافة المجالات، وأكتب لدى موقعي نجوم مصرية وكلمة

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