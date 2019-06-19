مواعيد مباريات الجزائر القادمة في أمم إفريقيا 2019 والقنوات المفتوحة الناقلة لمباريات الجزائر مجانا

بدأ العد التنازلي لانطلاقة الحدث الأكبر في قارة إفريقيا حيث موعدكم مع بداية الضربة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية يوم الحادي والعشرين من يونيو الجاري، البطولة التي تستضيفها مصر على ملاعبها وتضم عدد 24 منتخباً من القارة السمراء يشارك خلالها أربعة منتخبات عربية، لذلك سنتعرف معكم على مواعيد مباريات الجزائر القادمة في كأس أمم إفريقيا 2019 والقنوات المفتوحة الناقلة لمباريات الجزائر في كأس الأمم الإفريقية مجانا 2019.

وبخلاف أنه كان من المقرر أن يُشارك في بطولة كأس أمم إفريقيا عدد 16 منتخباً فقط على مستوى القارة السمراء، فهذا الموسم تم عقد نظام جديد وهو بمشاركة عدد 24 منتخباً على مستوى القارة الإفريقية وخلال هذا المقال سنتعرف على جدول مواعيد مباريات الجزائر القادمة في أمم إفريقيا 2019.

مواعيد مباريات الجزائر القادمة في أمم إفريقيا 2019

نتعرف سوياً من خلال السطور القليلة المقبلة على مواعيد مباريات الجزائر القادمة في أمم إفريقيا 2019 مرحلة المجموعات، وقد أسفرت القرعة على وقوع المنتخب الجزائري في المجموعة الثالثة برفقة منتخب السنغال الذي من المتوقع أن ينافسة على البطولة بقوة ومنتخب كينيا ومنتخب تنزانيا.

مواعيد مباريات مصر القادمة في أمم إفريقيا 2019

المباراة الموعد التوقيت الجزائر – كينيا الأحد 23 يونيو 2019

22:00 بتوقيت مصر السنغال – الجزائر الخميس 27 يونيو 2019 19:00 بتوقيت مصر الجزائر – تنزانيا الإثنين 1 يوليو 2019 21:00 بتوقيت مصر

القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات الجزائر في أمم إفريقيا مجانا 2019

هناك الكثير من القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات الجزائر في أمم إفريقيا 2019 وهي التي ستذيع مباريات البطولة بشكل مجاني وبدون تشفير، إليكم قائمة القنوات وترددها.

القناة التردد قناة التشاد القمر Nilesat 201 – التردد 12054 – V – 27500 قناة بين سبورت الفرنسية قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية Astra 19E – 11538 V 27500 تردد قناة ديكال بلوس DECALE + Astra 19E – 12012 V 29500 تردد قناة اورتيم ORTM Eutelsat 7°E-10721 H 22000 / FTA Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA Intelsat 24.5°W-11675 V 27500 / FTA Intelsat 31.5°W-12340 V 2121 / FTA تردد قناة اورتب ORTB Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA تردد قناة يورو سبورت 2 فرنسا EuroSport 2 France Astra 19.2°E-12581 V 22000 تردد قناة كانل بلوس سبورت فرنسا Canal + Sport France Astra 19E – 11856 V 27500 تردد قناة يورو سبورت 2 EuroSport2 Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk تردد قناة Eurosport 2 Deutschland Astra 19E – 12721 H 23500 تردد قناة سبورت بلوس SPORT + Astra 19E – 12402 V 27500 تردد قناة يورو سبورت 2 اتش دى Eurosport 2 HD Hotbird 13°E-11258 H 27500 تردد قناة يورو سبورت 2 بول EuroSport 2 Pol Hotbird 13°E -11240 V 27500 تردد قناة اورانج سبورت بول Orange Sport Pol Houtbird 13E – 10796 V 27500 تردد قناة UBC TV Uganda Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band

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