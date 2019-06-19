مواعيد مباريات الجزائر القادمة في أمم إفريقيا 2019 والقنوات المفتوحة الناقلة لمباريات الجزائر مجانا

بدأ العد التنازلي لانطلاقة الحدث الأكبر في قارة إفريقيا حيث موعدكم مع بداية الضربة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية يوم الحادي والعشرين من يونيو الجاري، البطولة التي تستضيفها مصر على ملاعبها وتضم عدد 24 منتخباً من القارة السمراء يشارك خلالها أربعة منتخبات عربية، لذلك سنتعرف معكم على مواعيد مباريات الجزائر القادمة في كأس أمم إفريقيا 2019 والقنوات المفتوحة الناقلة لمباريات الجزائر في كأس الأمم الإفريقية مجانا 2019.
وبخلاف أنه كان من المقرر أن يُشارك في بطولة كأس أمم إفريقيا عدد 16 منتخباً فقط على مستوى القارة السمراء، فهذا الموسم تم عقد نظام جديد وهو بمشاركة عدد 24 منتخباً على مستوى القارة الإفريقية وخلال هذا المقال سنتعرف على جدول مواعيد مباريات الجزائر القادمة في أمم إفريقيا 2019.
مواعيد مباريات الجزائر القادمة في أمم إفريقيا 2019
نتعرف سوياً من خلال السطور القليلة المقبلة على مواعيد مباريات الجزائر القادمة في أمم إفريقيا 2019 مرحلة المجموعات، وقد أسفرت القرعة على وقوع المنتخب الجزائري في المجموعة الثالثة برفقة منتخب السنغال الذي من المتوقع أن ينافسة على البطولة بقوة ومنتخب كينيا ومنتخب تنزانيا.
مواعيد مباريات مصر القادمة في أمم إفريقيا 2019
|المباراة
|الموعد
|التوقيت
|الجزائر – كينيا
|الأحد 23 يونيو 2019
|22:00 بتوقيت مصر
|السنغال – الجزائر
|الخميس 27 يونيو 2019
|19:00 بتوقيت مصر
|الجزائر – تنزانيا
|الإثنين 1 يوليو 2019
|21:00 بتوقيت مصر
القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات الجزائر في أمم إفريقيا مجانا 2019
هناك الكثير من القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات الجزائر في أمم إفريقيا 2019 وهي التي ستذيع مباريات البطولة بشكل مجاني وبدون تشفير، إليكم قائمة القنوات وترددها.
|القناة
|التردد
|قناة التشاد
|القمر Nilesat 201 – التردد 12054 – V – 27500
|قناة بين سبورت الفرنسية
|قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية Astra 19E – 11538 V 27500
|تردد قناة ديكال بلوس
|DECALE + Astra 19E – 12012 V 29500
|تردد قناة اورتيم ORTM
|Eutelsat 7°E-10721 H 22000 / FTA
|Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA
|Intelsat 24.5°W-11675 V 27500 / FTA
|Intelsat 31.5°W-12340 V 2121 / FTA
|تردد قناة اورتب ORTB
|Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA
|تردد قناة يورو سبورت 2 فرنسا
|EuroSport 2 France Astra 19.2°E-12581 V 22000
|تردد قناة كانل بلوس سبورت فرنسا
|Canal + Sport France Astra 19E – 11856 V 27500
|تردد قناة يورو سبورت 2
|EuroSport2 Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk
|تردد قناة Eurosport 2
|Deutschland Astra 19E – 12721 H 23500
|تردد قناة سبورت بلوس SPORT +
|Astra 19E – 12402 V 27500
|تردد قناة يورو سبورت 2 اتش دى
|Eurosport 2 HD Hotbird 13°E-11258 H 27500
|تردد قناة يورو سبورت 2 بول
|EuroSport 2 Pol Hotbird 13°E -11240 V 27500
|تردد قناة اورانج سبورت بول
|Orange Sport Pol Houtbird 13E – 10796 V 27500
|تردد قناة UBC TV Uganda
|Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band
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