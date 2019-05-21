مواعيد مباريات الأسبوع 33 فى الدوري ومواجهات من نار للنجاة من الهبوط

تنطلق اليوم مباريات الأسبوع 33 فى الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وتشهد مواجهات هذه الجولة مواجهات من نار من أجل حسم معركة الهبوط التى يتصارع من أجل النجاة منها 9 أندية بعدما هبط كل من النجوم والداخلية رسمياً لدوري القسم الثاني، وجميع الفرق التى جمعت نقاط أقل من 40 نقطة مهددة بالهبوط حيث توجد 9 أندية حصلت على نقاط ما بين 34 نقطة وحتى 27 نقطة ومهددة بالهبوط.

أقيمت مباراة واحدة ضمن هذه الجولة حيث التقى الإسماعيلي مع الداخلية وانتهت المباراة بفوز الداخلية بهدفين نظيفين، وتنطلق اليوم باقي مباريات الأسبوع والتي تقام جميعها بحسب مواعيد شهر رمضان فى العاشرة مساءً، وننشر مواعيد مباريات الجولة 33 من الدوري المصري والملاعب التى تقام عليها.

مواعيد مباريات الأسبوع 33 فى الدوري المصري

يوم الثلاثاء 21 مايو 2019 تقام 5 مباريات فى نفس التوقيت العاشرة مساءً من أجل حسم معركة الهبوط حيث يلتقى المصري مع الإنتاج الحربي على استاد الجيش بالسويس، ويواجه سموحة بتروجيت على استاد المكس، ويلتقي طلائع الجيش مع الاتحاد السكندري على استاد جهاز الرياضة، ويواجه وادي دجلة حرس الحدود على استاد المقاولون العرب، ويلتقي إنبي مع مصر المقاصة على استاد بتروسبورت.

يوم الأربعاء 22 مايو 2019 تقام مباراتين فى العاشرة مساءً، حيث يلتقى بيراميدز مع نجوم المستقبل على استاد الدفاع الجوي، ويلتقي الإسماعيلي مع الأهلي على استاد برج العرب، بينما تم تأجيل مباراة الزمالك والجونة فى هذه الجولة بسبب مشاركة الزمالك فى مباراة الإياب بكأس الكونفدرالية الأفريقية مع فريق نهضة بركان المغربي وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز نهضة بركان بهدف نظيف.

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