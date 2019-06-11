مواعيد المباريات المتبقية في الدوري المصري

أعلن اتحاد الكرة جدول المباريات المتبقية من الدوري المصري الممتاز لهذا العام حتي نري من يتوج باللقب بعد اعتراض الكثير من الأندية علي عدم استكمال الدوري ورفضها لعب المباريات المتبقية لها في الدوري.

نعرض لكم المباريات المتبقية في الدوري:

المباراة الأولي:يواجه فريق الجونة نادي الزمالك في الأسبوع الثالث والثلاثون يوم 22 يوليو علي ستاد الجونة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

المباراة الثانية:يلتقي نادي الزمالك فريق الإسماعيلي في الأسبوع السابع والعشرون يوم 26 يوليو علي ملعب بتروسبورت في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

المباراة الثالثة:يدخل فريق المقاولون العرب مباراة قوية ضد النادي الأهلي في الأسبوع الثالث والثلاثون يوم 26 يوليو علي ملعب برج العرب في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

المباراة الرابعة:مباراة تحديد الفريق الذي يتوج بلقب الدوري المصري وتكون اخر مباراة في جدول الدوري والفاصل في تحديد الفائز باللقب وتسمي بمباراة القمة.

يواجه النادي الأهلي غريمه النادي الزمالك في الأسبوع الرابع والثلاثون يوم 30 يوليو علي ستاد برج العرب في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

حيث يريد كلا من الفريقين الفوز بالمباراة وسوف تكون مباراة فوز لا تقبل بالتعادل السلبي أو الإيجابي لأنها سوف تحدد الفريق الفائز بالدوري،والفريق الفائز في هذه المباراة سيحصل علي لقب الدوري المصري لعام 2019.

حصل النادي الأهلي علي الدوري المصري 40 مرة بينما حصل نادي الزمالك عليه 12 مرة.

يتصدر النادي الأهلي جدول الدوري المصري برصيد 74 نقطة،ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 70 نقطة،ويأتي النادي الزمالك في المركز الثالث برصيد 68 نقطة.

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