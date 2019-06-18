من هو فهد بن نافل العتيبي رئيس الهلال السعودي الجديد، والسيرة الذاتية له من ويكيبيديا

ما هي السيرة الذاتية للأستاذ فهد بن نافل ويكيبيديا هو سؤال واستفسار الجميع الآن على حد سواء من جماهير الهلال وكل جماهير كرة القدم السعودية والخليجية، حيث نجح الأستاذ فهد بن نافل رسميا في الفوز بمنصب رئيس نادي الهلال، بعد تحقيق فوز كبير في الانتخابات التي تمت مساء اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2019 بمقر نادي الهلال بالرياض، وخلال الجمعية العمومية للنادي، والتي انعقدت بنسبة حضور تاريخية بلغت 89%، بعدد 17 ألف عضو، وفاز فهد بن نافل بما يقرب من 15 ألف صوت، وقد نافسه على الرئاسة الأستاذ موسى الموسى الذي حصل على أكثر من 600 صوت.

من هو فهد بن نافل رئيس الهلال الجديد، والسيرة الذاتية له من ويكيبيديا

الاسم الكامل لرئيس نادي الهلال الجديد هو فهد بن سعد بن نافل العتيبي وهو المساعد الخاص لرئيس مجموعة المملكة القابضة الأمير الوليد بن طلال، ويشغل منصب المدير التنفيذي لتطوير الأعمال بالمملكة القابضة، كما أنه عضو في مجالس عدة شركات، وعضو في اللجان التنفيذية لعدة شركات منها شركة جدة الاقتصادية وشركة درع الرعاية القابضة.

ومن معلومات عن فهد بن نافل من ويكيبيديا فقد تخرج من جامعة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 2010 بعدما حصل على البكالوريوس في إدارة وريادة الأعمال، وفي عام 2013 وحتى 2017 شغل منصب المساعد التنفيذي الأول لرئيس مجلس إدارة مجموعة المملكة القابضة الأمير الوليد بن طلال.

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