من هو اراد الزعفوري مدرب الهلال الجديد والسيرة الذاتية له

من هو اراد الزعفوري مدرب الهلال السوداني الجديد هو سؤال الملايين من الجماهير الآن بعد تألق الهلال تحت قيادة هذا المدرب الصاعد والواعد محليا وقاريا، حيث نقدم لكم الآن السيرة الذاتية لاراد الزعفوري من ويكيبيديا وتاريخه في عالم تدريب كرة القدم، والأندية التي درب فيها من قبل قبل توليه هذا المنصب الهام مع الزعيم السوداني، وكان مجلس إدارة الهلال السوداني قد عين اراد الزعفوري خلفا للسنغالي المقال لامين نداي بعد سلسلة من العروض غير الجيدة.

من هو اراد الزعفوري مدرب الهلال السوداني الجديد والسيرة الذاتية له

اراد الزعفوري هو مدير فني تونسي كان ضمن الجهاز الفني للهلال كمدرب مساعد مع السنغالي لامين نداي وبعد إقالة نداي عينت إدارة الهلال الزعفوري مديرا فنيا بصورة مؤقتة، ولكن بعد قيادة اراد الزعفوري الفريق للفوز بكأس زايد بالإمارات والتغلب على نادي المريخ تم منح المدرب الثقة الكاملة ليكون رسميا مديرا فنيا للهلال، عمل اراد الزعفوري في الجهاز الفني لمنتخب تونس الأول كمدرب مساعد تحت قيادة المدير الفني البلجيكي جورج ليكنز.

خاض اراد الزعفوري مدرب الهلال الجديد عدد من التجارب التدريبية الاحترافية حيث عمل كمدرب مساعد ومعد بدني في نادي الفتح السعودي، كما عمل مدربا مساعد لنادي الرائد السعودي، وعمل من قبل في وزارة الشباب والرياضة التونسية، يبدو ان الزعفوري سيقود الهلال لتحقيق إنجازات كبيرة.