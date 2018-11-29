من فى رأيك أغنى نادي كرة قدم في العالم مانشستر أو برشلونه أم ريال مدريد ؟

كما نعلم جميعا كرة القدم هي اللعبة الأكثر شعبية في العالم ، فمن منا لا يلعبها ، ومن منا لا يشاهد المباريات الى حد الادمان ولا يمل منها ، ويهتف للفريق الفائز ، فكل واحد منا لديه نادي كرة قدم مفضل له ، ولكننا لم نسأل هذا السؤال أى الاندية أكثر ثراء ، ومن هم افضل اللاعبين الذين حققوا المجد والثراء لذلك النادى ، أهو مانشستر أو برشلونه أم ريال مدريد ، لذ فقد أحضر موقع نجوم مصرية قائمة بأهم 10 أندية كرة قدم في العالم.
1. مانشستر يونايتد – 515.3 مليون جنيه إسترليني
هو نادي كرة قدم محترف مقره في أولد ترافورد ، مانشستر الكبرى ، إنجلترا. تأسس النادي باسم نيوتن هيث LYR Football Club في عام 1878 ، غير اسمه إلى مانشستر يونايتد في عام 1902 وانتقل إلى ملعبه الحالي ، أولد ترافورد ، في عام 1910،استفاد النادي ماليا من صفقات رعاية ضخمة مع شفروليه وأديداس وعودة إلى دوري الأبطال.
افضل اللاعبين: بول بوجبا ، زلاتان ابراهيموفيتش
2. برشلونة – 463.8 مليون جنيه إسترليني
هو نادي كرة قدم محترف مقره برشلونة ، كاتالونيا ، إسبانيا ، تأسست في عام 1899 من قبل مجموعة من لاعبي كرة القدم السويسريين والإنجليز والكاتالونيين بقيادة جوان غامبير ، وأصبح النادي رمزا للثقافة الكاتالونية والكاتالانية ، وبالتالي شعار “MES que un club”، استغل The Boss نادي Catalonian Nou Camp لاستضافة عرضين لـ ‘The River Tour’ ، حيث كسب النادي ما يقرب من 8 مليون يورو، احتلوا المركز الثاني من ريال مدريد على أرقى الهوامش.
أفضل اللاعبين: ليونيل ميسي ولويس سواريز وأندريس إنييستا
3. ريال مدريد – 463.8 مليون جنيه إسترليني
هو نادي كرة قدم محترف مقره مدريد -إسبانيا ، تأسس النادي في 6 آذار / مارس 1902 في نادي مدريد لكرة القدم ، وقد ارتدى عادة مجموعة منزلية بيضاء منذ إنشائه ، لم يكن الفوز بلقب دوري أبطال الإتحاد الحادي عشر وحصوله على أرباح سنوية ثابتة بنسبة 7٪ كافياً لإبقاء لوس بلانش على قمة الترتيب للعام الثاني عشر على التوالي.
افضل اللاعبين: كريستيانو رونالدو ، بيل ، بنزيمة
4- بايرن ميونخ – 442.7 مليون جنيه استرليني
افضل اللاعبين جيمس رودريغيز ، روبرت ليفاندوفسكي ، آرين روبن
5. مانشستر سيتي – 392.6 مليون جنيه استرليني
هو نادي كرة قدم في مانشستر- إنجلترا ، تأسست في عام 1880 باسم سانت مارك (غرب جورتون) ، أصبحوا نادي أرديكو لكرة القدم في عام 1887 ومانشستر سيتي في عام 1894.
افضل اللاعبين : كيفن دي ، غابرييل يسوع
6. باريس سان جيرمان – 389.6 مليون جنيه إسترليني
هو نادي كرة قدم فرنسي محترف مقره في مدينة باريس ، تأسس النادي في عام 1970 ، وكان يرتدي عادة ألوان عدة باللون الأحمر والأزرق ، هذه هي المرة الأولى التي يتخلى فيها أغنى أغنياء فرنسا عن قائمة الأغنياء الخمسة الأولى منذ أن اشتراها قطر للاستثمارات الرياضية مقابل 120 مليون يورو في 2011.
افضل اللاعبين: نيمار جونيور
7. ارسنال – 350.4 مليون جنيه استرليني
هو نادي كرة قدم محترف مقره في هايبري – لندن – إنجلترا ، وقد تم تأسيسه في عام 1886. وكانت ألوانه الرئيسية عبارة عن قمصان حمراء زاهية ذات أكمام بيضاء وشورت أبيض ، رغم أن هذا لم يكن دائمًا ، إيرادات المباريات تبقي آرسنال في العشرة الأوائل من أندية كرة القدم ، ولا عجب أن تذكرة الموسم لمشاهدة مباريات فينجر للرجال في المركز الرابع هي الأغلى في بريطانيا بـ 1014 جنيه إسترليني.
افضل اللاعبين: ALEXIS SANCHEZ، THEO WALCOTT، Mesut Özil
8. تشيلسي – 334.6 مليون جنيه إسترليني
هو نادي كرة قدم محترف مقره لندن – إنجلترا ، تأسس في عام 1905 ، ومنذ ذلك الوقت أصبح ملعب ستامفورد بريدج في فولهام ، ولكن بما أن استاد ستامفورد بريدج التابع له سيخضع للتوسع هذا العام ، فربما سيعود العام المقبل إلى عودة البلوز إلى المراكز الخمسة الأولى.
أفضل اللاعبين: N’GOLO KANTE ، EDEN HAZARD ، CESAR AZPILICUETA