من فى رأيك أغنى نادي كرة قدم في العالم مانشستر أو برشلونه أم ريال مدريد ؟

كما نعلم جميعا كرة القدم هي اللعبة الأكثر شعبية في العالم ، فمن منا لا يلعبها ، ومن منا لا يشاهد المباريات الى حد الادمان ولا يمل منها ، ويهتف للفريق الفائز ، فكل واحد منا لديه نادي كرة قدم مفضل له ، ولكننا لم نسأل هذا السؤال أى الاندية أكثر ثراء ، ومن هم افضل اللاعبين الذين حققوا المجد والثراء لذلك النادى ، أهو مانشستر أو برشلونه أم ريال مدريد ، لذ فقد أحضر موقع نجوم مصرية قائمة بأهم 10 أندية كرة قدم في العالم.

1. مانشستر يونايتد – 515.3 مليون جنيه إسترليني

هو نادي كرة قدم محترف مقره في أولد ترافورد ، مانشستر الكبرى ، إنجلترا. تأسس النادي باسم نيوتن هيث LYR Football Club في عام 1878 ، غير اسمه إلى مانشستر يونايتد في عام 1902 وانتقل إلى ملعبه الحالي ، أولد ترافورد ، في عام 1910،استفاد النادي ماليا من صفقات رعاية ضخمة مع شفروليه وأديداس وعودة إلى دوري الأبطال.

افضل اللاعبين: بول بوجبا ، زلاتان ابراهيموفيتش

2. برشلونة – 463.8 مليون جنيه إسترليني

هو نادي كرة قدم محترف مقره برشلونة ، كاتالونيا ، إسبانيا ، تأسست في عام 1899 من قبل مجموعة من لاعبي كرة القدم السويسريين والإنجليز والكاتالونيين بقيادة جوان غامبير ، وأصبح النادي رمزا للثقافة الكاتالونية والكاتالانية ، وبالتالي شعار “MES que un club”، استغل The Boss نادي Catalonian Nou Camp لاستضافة عرضين لـ ‘The River Tour’ ، حيث كسب النادي ما يقرب من 8 مليون يورو، احتلوا المركز الثاني من ريال مدريد على أرقى الهوامش.

أفضل اللاعبين: ليونيل ميسي ولويس سواريز وأندريس إنييستا

3. ريال مدريد – 463.8 مليون جنيه إسترليني

هو نادي كرة قدم محترف مقره مدريد -إسبانيا ، تأسس النادي في 6 آذار / مارس 1902 في نادي مدريد لكرة القدم ، وقد ارتدى عادة مجموعة منزلية بيضاء منذ إنشائه ، لم يكن الفوز بلقب دوري أبطال الإتحاد الحادي عشر وحصوله على أرباح سنوية ثابتة بنسبة 7٪ كافياً لإبقاء لوس بلانش على قمة الترتيب للعام الثاني عشر على التوالي.

افضل اللاعبين: كريستيانو رونالدو ، بيل ، بنزيمة

4- بايرن ميونخ – 442.7 مليون جنيه استرليني