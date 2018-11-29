من فى رأيك أغنى نادي كرة قدم في العالم مانشستر أو برشلونه أم ريال مدريد ؟

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من فى رأيك أغنى نادي كرة قدم في العالم مانشستر أو برشلونه أم ريال مدريد ؟
نتيجة مباراة ريال مدريد و روما

كما نعلم جميعا كرة القدم هي اللعبة الأكثر شعبية في العالم ، فمن منا لا يلعبها ، ومن منا لا يشاهد المباريات الى حد الادمان ولا يمل منها ، ويهتف للفريق الفائز ، فكل واحد منا لديه نادي كرة قدم مفضل له ، ولكننا لم نسأل هذا السؤال  أى الاندية أكثر ثراء ، ومن هم افضل اللاعبين الذين حققوا المجد والثراء لذلك النادى ، أهو  مانشستر أو برشلونه أم ريال مدريد ، لذ فقد أحضر موقع نجوم مصرية قائمة بأهم 10 أندية كرة قدم في العالم.

1. مانشستر يونايتد – 515.3 مليون جنيه إسترليني

من فى رأيك أغنى نادي كرة قدم في العالم مانشستر أو برشلونه أم ريال مدريد ؟

 هو نادي كرة قدم محترف مقره في أولد ترافورد ، مانشستر الكبرى ، إنجلترا. تأسس النادي باسم نيوتن هيث LYR Football Club في عام 1878 ، غير اسمه إلى مانشستر يونايتد في عام 1902 وانتقل إلى ملعبه الحالي ، أولد ترافورد ، في عام 1910،استفاد النادي ماليا من صفقات رعاية ضخمة مع شفروليه وأديداس وعودة إلى دوري الأبطال.

افضل اللاعبين:  بول بوجبا ، زلاتان ابراهيموفيتش

 

2. برشلونة – 463.8 مليون جنيه إسترليني

من فى رأيك أغنى نادي كرة قدم في العالم مانشستر أو برشلونه أم ريال مدريد ؟

هو نادي كرة قدم محترف مقره برشلونة ، كاتالونيا ، إسبانيا ، تأسست في عام 1899 من قبل مجموعة من لاعبي كرة القدم السويسريين والإنجليز والكاتالونيين بقيادة جوان غامبير ، وأصبح النادي رمزا للثقافة الكاتالونية والكاتالانية ، وبالتالي شعار “MES que un club”، استغل The Boss نادي Catalonian Nou Camp لاستضافة عرضين لـ ‘The River Tour’ ، حيث كسب النادي ما يقرب من 8 مليون يورو، احتلوا المركز الثاني من ريال مدريد على أرقى الهوامش.

أفضل اللاعبين: ليونيل ميسي ولويس سواريز وأندريس إنييستا

 

3. ريال مدريد – 463.8 مليون جنيه إسترليني

من فى رأيك أغنى نادي كرة قدم في العالم مانشستر أو برشلونه أم ريال مدريد ؟

 هو نادي كرة قدم محترف مقره مدريد -إسبانيا ، تأسس النادي في 6 آذار / مارس 1902 في نادي مدريد لكرة القدم ، وقد ارتدى عادة مجموعة منزلية بيضاء منذ إنشائه ، لم يكن الفوز بلقب دوري أبطال الإتحاد الحادي عشر وحصوله على أرباح سنوية ثابتة بنسبة 7٪ كافياً لإبقاء لوس بلانش على قمة الترتيب للعام الثاني عشر على التوالي.

افضل اللاعبين: كريستيانو رونالدو ، بيل ، بنزيمة

 

4- بايرن ميونخ – 442.7 مليون جنيه استرليني

من فى رأيك أغنى نادي كرة قدم في العالم مانشستر أو برشلونه أم ريال مدريد ؟
 هو نادي رياضي ألماني في ميونيخ -ألمانيا ، اشتهر فريق كرة القدم المحترف الذي يلعب في الدوري الألماني (Bundesliga) ، المستوى الأعلى من نظام الدوري الألماني لكرة القدم ، وهو أنجح أندية كرة القدم في تاريخ ألمانيا ، بعد أن فاز بلقب 27 بطولة وطنية و 18 بطولة وطنية ، نال مزيد من النجاح المحلي هذا الموسم مقرونا بالتأهل إلى الدور نصف النهائي لدوري الأبطال يجب أن يشهدوا بقاء العمالقة الألمان في المراكز الخمسة الأولى في القائمة.

افضل اللاعبين جيمس رودريغيز ، روبرت ليفاندوفسكي ، آرين روبن

 

5. مانشستر سيتي – 392.6 مليون جنيه استرليني

من فى رأيك أغنى نادي كرة قدم في العالم مانشستر أو برشلونه أم ريال مدريد ؟

هو نادي كرة قدم في مانشستر- إنجلترا ، تأسست في عام 1880 باسم سانت مارك (غرب جورتون) ، أصبحوا نادي أرديكو لكرة القدم في عام 1887 ومانشستر سيتي في عام 1894.

افضل اللاعبين : كيفن دي ، غابرييل يسوع

 

6. باريس سان جيرمان – 389.6 مليون جنيه إسترليني

من فى رأيك أغنى نادي كرة قدم في العالم مانشستر أو برشلونه أم ريال مدريد ؟

 هو نادي كرة قدم فرنسي محترف مقره في مدينة باريس ، تأسس النادي في عام 1970 ، وكان يرتدي عادة ألوان عدة باللون الأحمر والأزرق ، هذه هي المرة الأولى التي يتخلى فيها أغنى أغنياء فرنسا عن قائمة الأغنياء الخمسة الأولى منذ أن اشتراها قطر للاستثمارات الرياضية مقابل 120 مليون يورو في 2011.

افضل اللاعبين: نيمار جونيور

 

7. ارسنال – 350.4 مليون جنيه استرليني

من فى رأيك أغنى نادي كرة قدم في العالم مانشستر أو برشلونه أم ريال مدريد ؟

 هو نادي كرة قدم محترف مقره في هايبري – لندن – إنجلترا ، وقد تم تأسيسه في عام 1886. وكانت ألوانه الرئيسية عبارة عن قمصان حمراء زاهية ذات أكمام بيضاء وشورت أبيض ، رغم أن هذا لم يكن دائمًا ، إيرادات المباريات تبقي آرسنال في العشرة الأوائل من أندية كرة القدم ، ولا عجب أن تذكرة الموسم لمشاهدة مباريات فينجر للرجال في المركز الرابع هي الأغلى في بريطانيا بـ 1014 جنيه إسترليني.

افضل اللاعبين: ALEXIS SANCHEZ، THEO WALCOTT، Mesut Özil

 

8. تشيلسي – 334.6 مليون جنيه إسترليني

من فى رأيك أغنى نادي كرة قدم في العالم مانشستر أو برشلونه أم ريال مدريد ؟

 هو نادي كرة قدم محترف مقره لندن – إنجلترا ، تأسس في عام 1905 ، ومنذ ذلك الوقت أصبح ملعب ستامفورد بريدج في فولهام ، ولكن بما أن استاد ستامفورد بريدج التابع له سيخضع للتوسع هذا العام ، فربما سيعود العام المقبل إلى عودة البلوز إلى المراكز الخمسة الأولى.

أفضل اللاعبين: N’GOLO KANTE ، EDEN HAZARD ، CESAR AZPILICUETA




     