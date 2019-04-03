منافسة شديدة بين كريري وعليباييف للفوز بلقب أجمل هدف في “أبطال آسيا”

اشتدّ التنافس بين كلّ من اللاعب السابق لاتحاد جدة السعودي سعود كريري، ولاعب لوكوموتيف الأوزبكي،أكرمجون عليباييف، حول الفوز بلقب أجمل هدف في سباق بطولة دوري أبطال آسيا “أبطال آسيا”، منذ موسم 2002/2003، بعد أن أخذت مكان بطولة الأندية الآسيوية.

وقد شهدت المنافسة حول الهدف الأجمل في تاريخ بطولة دوري أبطال آسيا، 16 هدفًا، حيث تمّ الاختيار على أجمل الأهداف المسجلة طوال 16 عامًا في جميع نسخ هذه البطولة، ضمن السباق الآسيوي. وبقي في الدور قبل النهائي لاختيار الهدف الأجمل، هدف السعودي سعود كريري، والأوزبكي أكرمجون عليباييف.

تنافس شديد حول أجمل هدف

التنافس يشتدّ لاختيار الهدف الأجمل في “ابطال آسيا”، في المسابقة التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في مواقعه الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وإلى حدّ اليوم، الرابع من أبريل 2019، شارك في التصويت على اختيار أجمل هدف، 11668 فردًا، اختار 7198 منهم هدف عليباييف، أي بنسبة 66.83%، بينما اختار 4470 مشاركًا هدف سعود كريري، أي بنسبة %38.30.

وكان الأوزبكي أكرمجون عليباييف سجل في مباراة دور المجموعات، نسخة 2018، في مرمى الوحدة الإماراتي، عندما فاز لوكوموتيف الأوزبكي على نادي الوحدة بخمسة أهداف لصفر.

أما سعود كريري، لاعب اتحاد جدة السعودي، السابق، فقد جاء هدفه الممتاز من تسديدة قوية جدًّا، من مسافة لا تقلّ عن خمسين مترًا، في مرمى الوحدة الإماراتي، في نسخة بطولة دوري أبطال آسيا للعام 2010.

نتائج الدور ربع النهائي للمسابقة

بحسب الموقع الرسمي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فقد كانت النتائج النهائية للمتنافسين على لقب أجمل هدف، على النحو التالي:

* أندرانيك تيموريان (2013) 93% – لوسيانو بيريرا (2016) 7%

* عبدالعزيز الدوسري (2011) 81% – ها داي سونغ (2013) 19%

* أكرمجون عليباييف (2018) 97% – باولينيو (2015) 3%

* سعود كريري (2010) 66% – محمود خميس (2016) 34%

نتائج الدور السادس عشر للمسابقة

أما في الدور السادس عشر، فقد كانت النتائج، كما يلي:

أندرانيك تيموريان (2013) 74% – عبدالمجيد السواط (2017) 26%

لوسيانو بيريرا (2016) 61% – لي دونغ-غوك (2015) 39%

عبدالعزيز الدوسري (2011) 66% – تيراثون بونماثون (2015) 34%

ها داي-سونغ (2013) 52% – مانابو سايتو (2014) 48%

باولينيو (2015) 59% – هيفرتون (2012) 41%

أكرمجون عليباييف (2018) 72% – دينيس لاكتيونوف (2004) 28%

سعود كريري (2010) 96% – ثيردساك تشايمان (2003) 4%

محمود خميس (2016) 59% – عبدالكريم حسن (2015) 41%

وكان سعود كريري (8 يوليو 1980)، اللاعب المخضرم الذي لعب في صفوف الأندية السعودية التالية، وهي القادسية، والاتحاد، والهلال، والشباب، إلى جانب مشاركته طوال 12 عامًا، في صفوف المنتخب السعودي، أعلن خلال الصائفة الماضية، اعتزاله، بعد مسيرة حافلة طوال 17 عامًا.

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