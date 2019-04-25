ملخص مباراة الأهلي والمصري 2-0

أقيمت مباراة الأهلي والمصري في ملعب إستاد حرس الحدود اليوم الخميس الموافق 25/4/2019م، وذلك ضمن فعاليات الدوري المصري وانتهت المباراة بفوز فالنادي الأهلي على النادي المصري بهدفين مقابل لاشيء. وبهذا الفوز ارتفع نقاط النادي الأهلي إلى 61 نقطة مما جعله في المرتبة الثانية بعد نادي بيراميدز الذي يحتل المرتبة الأولى.

وقد سجل الهدف الأول للنادي الأهلي اللاعب صالح جمعة في الدقيقة 31 من الشوط الأول، بنما سجل الهدف الثاني للنادي الأهلي اللاعب علي معلول في الدقيقة 73 بعد أن نجح في تسديد ضربة جزاء لصالح الأهلي.

وكانت المباراة واضح عليها استحواذ النادي الأهلي من خلال هجماته المتعددة على النادي المصري، والجدير بالذكر أن النادي المصري قد أجرى تبديلا حيث خرج اللاعب إسلام ولعب اللاعب محمود نادي بدلا منه وذلك في الدقيقة 33 من الشوط الأول.

كما أنه كان هناك هجمات خطيرة لصالح النادي المصري على مرمى النادي الأهلي في الدقيقة 13 حيث كاد أن يحرز هدف له لولا تدخل ياسر إبراهيم وأنقذ الموقف بعد إنفراد للنادي المصري بمرمى النادي الأهلي.

كما أصيب اللاعب على لطفي بإصابة في وجهة بسيطة في تداخل حدث بينه وبين اللاعب أوستن أوموتو، وتم إيقاف المباراة لحين علاج على لطفي.

وبعد هذه المباراة يكون النادي الأهلي خلال أخر خمس مباريات قد حقق فوز في ثلاث مباريات وهزيمة واحدة وتعادل واحد. بينما النادي المصري تكون المباراة الأولى له التي يهزم فيها في أخر خمس مباريات سابقة حيث انه فاز في أثنين وتعادل في اثنين آخرين.

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