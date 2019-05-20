مكة محمد صلاح تخطف الأنظار من والدها في يوم تتويجه”صور”

مكة محمد صلاح الطفلة الرقيقة ابنه اللاعب الكبير والعظيم محمد صلاح هداف نادي ليفربول الإنجليزي ونجم منتخب مصر، حيث فاز محمد صلاح بلقب هداف الدورى الإنجليزي، وأثناء احتفال محمد صلاح بالتتويج ظهرت مكة محمد صلاح وهى تشارك والدها الاحتفال بهذا التتويج وتلعب بالكرة أمام جماهير نادي ليفربول الإنجليزي، ومنذ ظهورها تفاعل معها الجماهير وقاموا بتشجيعها والتصفيق لها بحرارة شديدة، الجدير بالذكر أن زوجه محمد صلاح ظهرت أيضا برفقة ابنتها وهى تشارك زوجها فرحة التتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي البريميرليج.

مكة محمد صلاح في ملعب آنفيلد

قامت كاميرات ملعب آنفيلد بتسليط الأضواء على الطفلة مكة محمد صلاح أثناء احتفالها مع والدها ومداعبتها للكرة أمام والدها وأمام جمهور نادي ليفربول، الجدير بالذكر أن مكة تظهر بشكل دائم مع والدها في الصور التي يقوم بنشرها محمد صلاح بالأكونت الخاص به على موقع إنستجرام، بالإضافة إلى ظهور مكة في معظم حوارات محمد صلاح التلفزيونية، حيث ظهرت مؤخرا في لقاء والدها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج كل يوم والذي يذاع على قناة ON E الفضائية.

كما صرح محمد صلاح بأنه لا يجد قلق من ظهور ابنته على شاشات التلفزيون بل يفرح عندما ابنته تشاركه لحظات فرحه وسعادته، لاسيما ظهرت مكة مؤخرا في إعلان شركة فودافون الذي قدمه والدها، مع العلم بأن محمد صلاح يقضي وقتا طويلا في التدريب بالنادي وعندما يعود إلى منزله يقضي باقي يومه في اللعب مع ابنته.

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محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وبهذا أصبح محمد صلاح أفضل هداف لموسم الدوري الإنجليزي برصيد أهداف 32 هدف وبذلك قد كسر الرقم القياسي لثلاثة لاعبين كريستيانو رونالدو، ولويس سواريز، وآلان شيرار، ومن هنا يهنئ موقع نجوم مصرية الأسطورة محمد صلاح ويتمنى له المزيد من التوفيق والنجاح في حياته العملية والشخصية. تحديث ظهور مكة للمرة الثانية على التوالي نعم ظهرت مكة محمد صلاح مرة ثانية عند تتويجه للمرة الثانية بالحذاء الذهبي وهذه المرة التتويج كان مناصفتا مع زميله ساديو ماني لاعب نادي ليفربول،ومن هنا سوف نستعرض لكم أحدث صور لـ مكة محمد صلاح وأيضا صورة والدتها ماجى والتي تحرص دائما على مشاركة زوجها في جميع مناسباته، وموقع نجوم مصرية يتمني لـ محمد صلاح وأسرته دوام السعادة والصحة والعافية. شاهد الفيديو:

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