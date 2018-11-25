رابط موقع مكاني لبيع التذاكر Makani| حجز التذاكر المجانية للمباراة القادمة

ننشر رابط موقع مكاني لبيع التذاكر الإلكتروني التابع للبريد السعودي، حيث يمكنكم حجز مقعد لحضور المباراة المتاحة لدى الموقع الإلكتروني المُختص بحجز أو شراء تذاكر موقع Makani لحضور مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، حيث يعمل الموقع بأيدي وطنية مُستخدماً أحدث التقنيات العالمية ومتوافقاً مع أعلى معايير الجودة والتميز، ويوفر موقع مكاني لشراء التذاكر الإلكترونية تذاكر مجانية وتذاكر أخرى مدفوعة، ويعد موقع مكاني هو الموقع الإلكتروني الوحيد المختص ببيع تذاكر المباريات في الدوري السعودي ومباريات كأس الملك ومباريات المنتخب السعودي، فهو من أهم المواقع الرياضية بالمملكة، لذا؛ فقد قمنا بتوفير رابط دخول مكاني تذاكر، وطريقة التسجيل في الموقع، والبطاقات المتوفرة لدي الموقع، وطريقة سداد قيمة التذكرة عبر موقع نجوم مصرية.

موقع مكاني لبيع التذاكر الإلكتروني

يوفر الموقع الإلكتروني المختص بعرض تذاكر حضور بعض المباريات الهامة بالمملكة العربية السعودية، إمكانية الحجز أو الشراء بصورة يسيرة عبر الموقع الإلكتروني، للتسهيل علي محبي وعشاق كرة القدم السعودية الراغبين في حضور المباريات دون الحاجة للذهاب إلي أي مكان أخر، حيث يُعلن مكاني تذاكر عن التذاكر المتاحة لدية لمن يرغب في حجز مقعد لحضور المباراة المتاحة، فمن خلال الرابط الرسمي المرفق بإمكانكم الدخول إلي الموقع لحجز تذكرة مباراة الاتحاد والفيصلي في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الآن.

ويعد موقع مكاني لبيع التذاكر هو أحد مشاريع البريد السعودي الذي يُقدم خدماته بأيدي وطنية متكاملة للمؤسسات والأفراد بالمملكة، وذلك من أجل الإسهام في دعم الحكومة الإلكترونية باستخدام أحدث التقنيات وأعلي معايير للجودة، ويرجي العلم بأنه يجب التسجيل بالموقع لمن لم يُسجل في وقتٍ سابق للحصول علي التذكرة المُراد حجزها، و يُمكنكم التعرف علي خطوات التسجيل في مكاني تذاكر من خلال الخطوات التالية:

دخول موقع makani.

إدخال الاسم بالكامل، ثم البريد الإلكتروني والتأكيد عليه مرة أخري.

ثم إدخال كلمة المرور التي يجب أن تحتوي علي 8 خانات علي الأقل، بالإضافة إلي احتوائها علي علي حرف واحد كبير علي الأقل “كابتل” ورقم، ثم التأكيد عليها.

إدخال رقم الهاتف الجوال.

اختيار الجنس (ذكر/أنثي) عبر موقع مكاني لبيع التذاكر الإلكتروني .

. إدخال تاريخ الميلاد.

النقر علي مربع “أتعهد بأن كافة المعلومات صحيحة”، ثم الضغط علي أيقونة “تسجيل”.

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تذاكر موقع مكاني المتاحة

أعلن موقع مكاني تذاكر الإلكتروني عن إتاحة تذاكر المباراة القادمة للأهلي اليوم الاثنين 19 نوفمبر 2018 الموافق لتاريخ 11 ربيع الأول 1440هـ، وستكون أسعار التذاكر كالتالي (موحد 10 ريال، فضي 300 ريال، ذهبي 500 ريال)، ويمكنكم دخول موقع makani الرسمي لحجز أو شراء تذاكر المباريات القادمة فور إتاحتها، من خلال رابط موقع مكاني لبيع التذاكر المرفق بالمقال عبر موقع نجوم مصرية.

تحديث 21 نوفمبر 2018: أتاح موقع مكاني تذاكر الإلكتروني إمكانية حجز أو شراء تذاكر مباراة الأهلي والاتحاد القادمة ضمن مباريات الجولة القادمة في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تقام المباراة على أرضية استاد مدينة الملك عبد الله بمدينة جدة، وقد شهد موقع makani إقبالاً كبيراً منذ أن تم الإعلان عن إتاحة تذاكر مباراة الأهلي المُقبلة، حيث تم حجز 3418 تذكرة مجانية، وتم شراء 50414 تذكرة، وقد قام جماهير الأهلي بشراء حوالي 88% من التذاكر المُخصصة له، كما قام جماهير الاتحاد بشراء 76% من التذاكر التي تم تخصيصها له، ويتبقى على انتهاء فترة الشراء والحجز يوم واحد و15 ساعة، ومن خلال الرابط المباشر المُرفق، يمكنكم دخول موقع مكاني لبيع التذاكر لإتمام عملية الحجز أو الشراء.

تحديث 25 نوفمبر 2018: تم انتهاء المدة المحددة رسمياً من قبل الموقع الإلكتروني لشراء وحجز تذاكر مباراة الاتحاد والأهلي الإلكترونية عبر موقع مكاني، حيث من المقرر أن تقام المباراة اليوم الأحد على أرضية استاد مدينة الملك عبد الله بمدينة جدة في تمام الساعة 7:40 مساءً بتوقيت السعودية، وسوف نقوم بتوفير رابط حجز التذاكر الإلكترونية فور إتاحة تذاكر جديدة لمباريات أخرى عبر منصة مكاني لبيع التذاكر عبر موقع نجوم مصرية.