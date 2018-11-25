معلومات عن نادي ليفربول واهم لاعبيه

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معلومات عن نادي ليفربول واهم لاعبيه

نادي ليفربول لكرة القدم وغالبا ما يعرف اختصارا باسم ليفربول هو نادي كرة قدم انجليزي محترف ، تأسس بتاريخ 15 مارس 1892، بمدينة ليفربول بانجلترا علي يد رجل الأعمال الانجليزي جون هولدينغ ، يشتهر الفريق بألوانه الحمراء ، لهذا يكني بلقب ” الريدز” ، ويلعب الفريق حاليا في الدوري الانجليزي الممتاز.

ومن اهم لاعبي نادي ليفربول الانجليزي :

اللاعب محمد صلاح: مهاجم

معلومات عن نادي ليفربول واهم لاعبيه

اللاعب ساديو ماني :  مهاجم

معلومات عن نادي ليفربول واهم لاعبيه

اللاعب اليسون بيكر: حارس مرمي

اللاعب اليسون بيكر: حارس مرمي

شيردان شاقيري : مهاجم

معلومات عن نادي ليفربول واهم لاعبيه
شيردان شاقيري : مهاجم

روبرتو فيرمينو : مهاجم

روبرتو فيرمينو : مهاجم
روبرتو فيرمينو : مهاجم

 

فيرجل فان ديك: مدافع

معلومات عن نادي ليفربول واهم لاعبيه
فيرجل فان ديك: مدافع

 

نابي كيتا: لاعب وسط

معلومات عن نادي ليفربول واهم لاعبيه
نابي كيتا: لاعب وسط

 

فابينو تافاريس : لاعب وسط

فابينيو تافاريس : لاعب وسط
فابينيو تافاريس : لاعب وسط

 

جو جوميز : مدافع

معلومات عن نادي ليفربول واهم لاعبيه
جو غوميز : مدافع

 

جوردان هندرسون : لاعب وسط

جوردان هندرسون : لاعب وسط
جوردان هندرسون : لاعب وسط

 

جيمس ميلنر: لاعب وسط

معلومات عن نادي ليفربول واهم لاعبيه
جيمس ميلنر: لاعب وسط

ديان لوفرين: مدافع

 

معلومات عن نادي ليفربول واهم لاعبيه
ديان لوفرين: مدافع

 

اندرو روبرتسون: مدافع

معلومات عن نادي ليفربول واهم لاعبيه
اندرو روبرتسون: مدافع

 

دانييل ستوريدج : مهاجم

دانييل ستوريدج : مهاجم
دانييل ستوريدج : مهاجم

 

اليكس اوكسيلد : لاعب وسط

معلومات عن نادي ليفربول واهم لاعبيه
اليكس اوكسيلد : لاعب وسط

ترنت ألكساندرا ارنولد: مدافع

ترنت ألكساندرا ارنولد: مدافع
ترنت ألكساندرا ارنولد: مدافع

سيمون مينيوليه : حارس مرمى

معلومات عن نادي ليفربول واهم لاعبيه
سيمون مينيوليه : حارس مرمى

 

ديفوك اوريجي: مهاجم

معلومات عن نادي ليفربول واهم لاعبيه
ديفوك اوريجي: مهاجم

 

ادم لالانا: لاعب وسط

معلومات عن نادي ليفربول واهم لاعبيه
ادم لالانا: لاعب وسط

 

لازار ماركوفيتش: لاعب وسط

لازار ماركوفيتش: لاعب وسط
لازار ماركوفيتش: لاعب وسط

جيورجينهو فاينالدوم : لاعب وسط

معلومات عن نادي ليفربول واهم لاعبيه
جيورجينهو فاينالدوم : لاعب وسط

جويل ماتيب : مدافع

معلومات عن نادي ليفربول واهم لاعبيه
جويل ماتيب : مدافع

 

البرتو مورينو: مدافع

 

البرتو مورينو: مدافع
البرتو مورينو: مدافع

دومينيك سولانكي :مهاجم

دومينيك سولانكي :مهاجم
دومينيك سولانكي :مهاجم

 

 




     