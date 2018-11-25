معلومات عن نادي ليفربول واهم لاعبيه

نادي ليفربول لكرة القدم وغالبا ما يعرف اختصارا باسم ليفربول هو نادي كرة قدم انجليزي محترف ، تأسس بتاريخ 15 مارس 1892، بمدينة ليفربول بانجلترا علي يد رجل الأعمال الانجليزي جون هولدينغ ، يشتهر الفريق بألوانه الحمراء ، لهذا يكني بلقب ” الريدز” ، ويلعب الفريق حاليا في الدوري الانجليزي الممتاز.

ومن اهم لاعبي نادي ليفربول الانجليزي :

اللاعب محمد صلاح: مهاجم

اللاعب ساديو ماني : مهاجم

اللاعب اليسون بيكر: حارس مرمي

شيردان شاقيري : مهاجم

روبرتو فيرمينو : مهاجم

فيرجل فان ديك: مدافع

نابي كيتا: لاعب وسط

فابينو تافاريس : لاعب وسط

جو جوميز : مدافع

جوردان هندرسون : لاعب وسط

جيمس ميلنر: لاعب وسط

ديان لوفرين: مدافع

اندرو روبرتسون: مدافع

دانييل ستوريدج : مهاجم

اليكس اوكسيلد : لاعب وسط

ترنت ألكساندرا ارنولد: مدافع

سيمون مينيوليه : حارس مرمى

ديفوك اوريجي: مهاجم

ادم لالانا: لاعب وسط

لازار ماركوفيتش: لاعب وسط

جيورجينهو فاينالدوم : لاعب وسط

جويل ماتيب : مدافع

البرتو مورينو: مدافع

دومينيك سولانكي :مهاجم