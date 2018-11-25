معلومات عن نادي ليفربول واهم لاعبيه

نادي ليفربول لكرة القدم وغالبا ما يعرف اختصارا باسم ليفربول هو نادي كرة قدم انجليزي محترف ، تأسس بتاريخ 15 مارس 1892، بمدينة ليفربول بانجلترا علي يد رجل الأعمال الانجليزي جون هولدينغ ، يشتهر الفريق بألوانه الحمراء ، لهذا يكني بلقب ” الريدز” ، ويلعب الفريق حاليا في الدوري الانجليزي الممتاز.
ومن اهم لاعبي نادي ليفربول الانجليزي :
اللاعب محمد صلاح: مهاجم
اللاعب ساديو ماني : مهاجم
اللاعب اليسون بيكر: حارس مرمي
شيردان شاقيري : مهاجم
روبرتو فيرمينو : مهاجم
فيرجل فان ديك: مدافع
نابي كيتا: لاعب وسط
فابينو تافاريس : لاعب وسط
جو جوميز : مدافع
جوردان هندرسون : لاعب وسط
جيمس ميلنر: لاعب وسط
ديان لوفرين: مدافع
اندرو روبرتسون: مدافع
دانييل ستوريدج : مهاجم
اليكس اوكسيلد : لاعب وسط
ترنت ألكساندرا ارنولد: مدافع
سيمون مينيوليه : حارس مرمى
ديفوك اوريجي: مهاجم
ادم لالانا: لاعب وسط
لازار ماركوفيتش: لاعب وسط
جيورجينهو فاينالدوم : لاعب وسط
جويل ماتيب : مدافع
البرتو مورينو: مدافع
دومينيك سولانكي :مهاجم
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